El Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) ha denegat el permís per establir un toc de queda a les illes amb major grau d'incidència de covid, a l’estimar que «no s’ha acreditat» que la situació actual de la pandèmia «representi un perill tan greu o imminent” que no es pugui afrontar «amb mitjans ordinaris menys restrictius».

La petició de Govern de Canàries de limitar la mobilitat dels ciutadans entre les 0.30 i les 6.00 del matí a les illes en nivells d'alerta 3 (ahir només Tenerife) o 4 (cap a l’actualitat) comptava amb el suport de la Fiscalia.

No obstant això, en un acte dictat aquest dimecres, la Sala del Contenciós Administratiu de l'TSJC falla que això suposaria decretar «un veritable confinament per la sola raó d’horari» i que imposar aquesta restricció «per impedir botellons en espais públics» no resulta «proporcional».

«No s’ha acreditat que la situació en què es troba l'epidèmia representi un perill tan greu i imminent per a la salut i la capacitat assistencial que justifiqui aquesta excepció havent-hi mitjans ordinaris menys restrictius dels drets fonamentals», argumenten els tres magistrats que signen la resolució.