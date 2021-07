Els incidents violents van continuar dimecres a Sud-àfrica tot i les intervencions de la Policia i de l’Exèrcit, que intenten ara frenar el crim organitzat per estabilitzar la situació i trobar els responsables inicials d’instigar aquesta onada de disturbis. D’acord a l’últim balanç oficial difós dimecres a la nit per la policia, el total de víctimes mortals pels disturbis i saquejos ocorreguts des de divendres passat ascendeix a 72, mentre que els detinguts superen els 1.750.

Segueixen havent-hi disturbis en alguns punts de les dues regions afectades per l’onada de violència, que són l’oriental província de KwaZulu-Natal i la província de Gauteng (on es troben Johannesburg i Pretòria). «Estem prement l’accelerador perquè el que ha passat no vagi a més en termes de destrucció», va prometre el ministre de Seguretat sud-africà, Bheki Cele, en declaracions als mitjans durant una visita aquest dimecres a un centre comercial devastat al districte de Mamelodi, a les afores de Pretòria.

Malgrat que en les passades jornades els incidents van ser massius, l’alt funcionari va incidir en la hipòtesi que les bandes de crim organitzat vénen esperonant els incidents per cometre els seus delictes amb impunitat. «(El crim organitzat) podria estar amagant darrere de la fam, dels problemes socials de la comunitat», va apuntar Cele. També va assegurar que les operacions d’intel·ligència policials van impedir ahir que a KwaZulu-Natal fossin cremats un hospital i diversos edificis governamentals. Els extensos danys materials encara estan per quantificar i es tem que en els propers dies hi hagi problemes de subministrament d’aliments i de combustible.