Es tracta de gravar a la ment dels ciutadans que Espanya està ja en un altre temps. Que es penetra en «una nova etapa», que implica «nous equips». Aquesta és l’explicació que proporciona Pedro Sánchez a la seva fondíssima reestructuració de Gabinet. La necessitat de visualitzar que va sortir del pitjor de la pandèmia i que s’enfoca la recuperació amb noves cares i nous impulsos. L’entrada de persones lligades amb la política municipal, joves amb dilatada experiència i una visió feminista, amb un Govern amb el 63% de dones.

En una entrevista dimarts als ‘Informatius Telecinco’, la primera que va facilitar des de dissabte, quan va precipitar la remodelació del seu Executiu, el president va preferir no aturar-se en les raons individualitzades de les destitucions -«no són cessaments, sinó canvis necessaris»- , per centrar-se en el missatge que aquesta és una «nova etapa». I poc més. Quan Pedro Piqueras li va preguntar si havia ministres «cremats» com Carmen Calvo o per què va prescindir de pesos pesants com José Luis Ábalos, sempre tornava al mateix punt. Necessitava, per a aquest nou temps, «carregar les piles, rejovenir, recobrar energies i enfilar la tasca de modernitzar l’economia». L’extitular de Transports ha estat «un molt bon ministre, un gran secretari d’Organització que ha deixat el PSOE en una posició més forta». Però ara toca afrontar la «modernització i recuperació» de país.

«Gartitud» pels exministres

Ábalos es va acomiadar del ministeri aïllat, sol, i fins i tot enfadat, li va recordar Piqueras. Les crisis de govern, va contestar Sánchez, «sempre donen per a molta literatura», i ho respecta. Però ell sent per «tots els ministres», pels que han estat en el seu equip, «enorme gratitud», perquè han demostrat «fermesa» en les situacions més difícils. Va ser (en passat) «el millor Govern per a la major emergència sanitària» viscuda en un segle, i que ha «treballat a preu fet». El líder socialista va demanar veure els relleus «amb la major de tota naturalitat», perquè es donen «en totes les organitzacions» humanes, en totes les empreses, va dir.