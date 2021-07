Les pluges torrencials ja han deixat almenys 81 morts a Alemanya i unes 1.300 persones estan desaparegudes a causa d'un temporal que ha provocat grans inundacions i l'esfondrament de cases. El temporal ha afectat especialment l'oest del país, concretament els lands de Rin del Nord-Westfàlia i Renània-Palatinat, on s'han registrat més morts. Les forces armades alemanyes han enviat uns 900 soldats a les zones afectades. Les fortes pluges han provocat inundacions, l'esfondrament de cases i talls del subministrament elèctric, a més del tancament de diverses vies de transport. A Bèlgica, el temporal ha deixat a hores d'ara almenys 15 morts a la regió de Valònia, al sud del país. Diverses cases s'han esfondrat a la zona de Lieja, la més afectada.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, de visita als Estats Units, ha mostrat el seu suport a les persones afectades a través del seu portaveu, Steffen Seibert. «Els meus pensaments estan amb vosaltres. Podeu confiar que totes les forces del nostre estat faran tot el que estigui en les seves mans per salvar vides, prevenir perills i alleugerir el sofriment, fins i tot en aquestes condicions tan difícils», ha dit Merkel. Al seu torn, el primer ministre belga, Alexander De Croo, ha mostrat el seu suport a les persones afectades i les autoritats locals. Bèlgica ha mobilitzat també els serveis d'Interior i Defensa i ha demanat ajuda a la Unió Europea perquè arribin reforços d'altres països comunitaris fer front a la situació. El temporal també ha afectat Luxemburg i els Països Baixos. A hores d'ara, però, no hi ha víctimes mortals per les pluges torrencials.