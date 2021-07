Brussel·les eleva el to contra Hongria i Polònia pels drets de la comunitat LGBTIQ. La CE va llançar ahir dos procediments d’infracció contra tots dos països per la possible vulneració de la igualtat i la protecció dels drets fonamentals. En el cas de Budapest, la denúncia es refereix a la prohibició de «mostrar o promocionar» l’homosexualitat entre els menors de 18 anys. En el cas de Varsòvia, el procediment es refereix a les zones lliures d’ideologia de LGBT.