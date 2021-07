El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals alguns preceptes del decret pel qual es va activar l’estat d’alarma a tot Espanya entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020 relatius al confinament domiciliari. En concret, aquells que afecten a la llibertat de circulació de persones i vehicles en espais i vies públiques, així com la decisió d’habilitar el Ministeri de Sanitat per decidir sobre les restriccions en sectors com el de l’hostaleria, la restauració i l’activitat comercial, cultural i recreativa.

Durant aquests tres mesos, els Mossos d’Esquadra i les policies locals van ser els encarregats de vetllar pel compliment de la prohibició de passejar pels carrers, ja que el Govern va aprovar un confinament estricte sota excepcions molt concretes com el proveïment de productes o urgències sanitàries. Amb la sentència de TC, totes elles han de quedar anul·lades.

Segons la Conselleria d’Interior, durant el primer estat d’alarma van obrir 63.626 procediments sancionadors en els quals s’ha imposat una multa a Catalunya i, d’aquestes, 23.078 ja han estat cobrades. En total, encara hi ha 146.000 expedients sancionadors en tràmit. Amb la decisió de TC, les denúncies no abonades s’arxivaran i les ja cobrades per l’administració podran ser reclamades, encara que fonts de la Generalitat apunten que els serveis jurídics encara han d’estudiar a fons la sentència de tribunal, que encara no s’ha publicat.

Robles critica la decisió del TC

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va lamentar aquest dijous que el Tribunal Constitucional (TC) entri en «elucubracions doctrinals» a la sentència en la qual declara inconstitucional la limitació del desplaçament de persones i vehicles que va establir el Govern en un decret llei a l’ inici de la pandèmia del coronavirus. Segons Robles, el Govern «va fer el que havia de fer».

«Els debats i elucubracions doctrinals estan molt bé, però potser no haurien de plasmar-se en les sentències», va dir en declaracions a la Cadena SER, a l’indicar que els constitucionalistes porten temps escrivint articles sobre aquesta qüestió i «moltes vegades els juristes i fins i tot els jutges van per darrere de la realitat social».