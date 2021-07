Una dona de 46 anys va ser assassinada ahir al matí a Màlaga capital al mig del carrer per un home que posteriorment es va treure la vida amb una escopeta. Segons la Policia Nacional, l’agressor, que ha estat identificat com la parella sentimental de la víctima, va disparar a la dona i posteriorment es va suïcidar amb la mateixa arma.

Els fets van tenir lloc minuts abans de les 9.00 hores d’ahir matí a la zona del paquet. El servei Emergències 112 Andalusia va rebre a aquesta hora més d’una desena de trucades de ciutadans que alertaven de trets al carrer Fernán Núñez, al costat de l’escola Sant Manuel. Un ampli dispositiu policial es va dirigir al lloc i els sanitaris només van poder confirmar la mort de la víctima i el seu agressor. El carrer va quedar acordonat i tallat al trànsit fins que els agents de la Policia Científica van finalitzar la seva tasca en l’escena del crim.

Investigació en marxa

La Policia Nacional ha informat que ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del crim. L’home ha estat identificat com un espanyol 55 anys i nacionalitat espanyola. Fins al moment no consten denúncies prèvies de violència de gènere entre les parts, que sembla que vivien junts des de fa 2 anys.