No només els famosos, esportistes, escriptors o reconeguts homes de negocis estan exposats a dures condemnes per defraudar Hisenda, sinó també persones anònimes per a la societat, encara que adinerades, als quals els tribunals de justícia els imposen penes que poden comportar, d’entrada, el seu ingrés a la presó. És el cas de Jordi D. O., que va desenvolupar la seva carrera com a empresari a Veneçuela i al qual l’Audiència de Barcelona castiga amb un total d’11 anys de presó per set delictes fiscals, comesos en els exercicis de 2010 i 2013, i a pagar a l’Agència Tributària cinc milions d’euros, l’import defraudat.

El tribunal sosté que l’acusat va simular residir al país del Carib quan vivia la major part del temps a Catalunya. Per provar-ho, l’Agència Tributària va rastrejar els seus comptes bancaris, els pagaments amb targetes de crèdit, els seus viatges per Europa, les seves propietats i el consum de subministraments d’aigua, llum i telefonia, així com els enviaments de paquets a l’estranger. La sentència, a la qual ha tingut accés El Periódico i que està recorreguda, descriu reparacions de vehicles en tallers espanyols, la compra de rellotges i joies d’alta gamma i la contractació de serveis mèdics, entre els quals els tractaments odontològics i tasques de fisioterapeuta.

La sentència judicial de la Secció Segona considera provat que Jordi D.O., gràcies als seus negocis a Veneçuela, va acumular «un quantiós patrimoni» que li va aportar «elevades rendes anuals» que, en la seva majoria, «no les posseïa directament», sinó a través d’un entramat de societats, moltes de les quals domiciliades formalment en «territoris de nul·la o baixa tributació i gran opacitat». És a dir, Holanda i el seu territori autònom de Curaçao al Carib i la mateixa Veneçuela.

Resident a Catalunya

El tribunal considera provat abans del 2010 (no concreta data) que Jordi D. O., juntament amb la seva esposa, va traslladar la seva residència a Catalunya, i que en els exercicis fiscals investigats va estar-hi més de 183 dies cada any. Aquest període és el que estableix la llei per considerar que una persona és resident habitual a Espanya i, per tant, ha de pagar els seus impostos aquí. La intenció de l’acusat, agreguen, era «deixar als òrgans de l’administració tributària en el desconeixement dels fets que conformaven l’obligació de tributar i, paral·lelament, eludir aquesta tributació en relació amb les importants rendes i patrimoni de què gaudia, simulant que residia a Veneçuela», recull la sentència.