El 14 de juliol, dia de la festa nacional francesa, Patricia Miralles, diputada de l’Assemblea Nacional, va rebre un correu electrònic amb una greu amenaça: «Digui als altres diputats que votin bé perquè a partir d’ara rebran bales de veritat [estic armat], mirin per on van. Mai ens injectaran la vacuna». Com Miralles, diversos diputats francesos han estat objecte d’amenaces de mort per donar suport a l’ampliació del pas sanitari a l’oci, la cultura i la restauració i l’obligatorietat de la immunització contra el covid entre certes professions lligades al sector de la salut, noves mesures decretades aquest dilluns pel president francès, Emmanuel Macron.

«Un missatge molt violent però que no m’intimida. Demà presentaré una denúncia», va escriure la diputada al seu compte de Twitter. La mateixa xarxa social a través de la qual, sovint, insta els francesos a vacunar-se. Una activitat que, a la vista dels fets, no sembla agradar als antivacunes, que, aprofitant la jornada de festa nacional, es van manifestar aquest dimecres en més de 20 ciutats franceses per protestar contra les noves restriccions. «Contra la dictadura», «contra el certificat sanitari» i «per la llibertat» van ser algunes de les seves proclames.

Amb aquestes protestes com a teló de fons, l’Assemblea Nacional va reconèixer en un comunicat que «diversos diputats han rebut amenaces de mort pel seu suport a l’estratègia de vacunació presentada per Emmanuel Macron», sense detallar el nombre d’afectats ni l’origen de les intimidacions.

En solidaritat amb els seus companys de files, el mateix president de la cambra baixa, Richard Ferrand, va recórrer aquest dijous al fiscal de la República de París perquè «els autors d’aquests actes antidemocràtics responguin davant la justícia». «No es pot tolerar que un representant de la nació sigui objecte d’intents d’intimidació destinats a obstaculitzar l’exercici [del seu mandat]», va insistir.

El projecte de llei en qüestió, destinat a validar les noves mesures i restriccions per intentar frenar el nou repunt de contagis de coronavirus, serà enviat al Consell d’Estat el proper dilluns; després passarà a l’Assemblea Nacional, on serà sotmès a una primera lectura i votació. Seguidament, el projecte legislatiu serà revisat pels senadors.