Les inundacions que s’han registrat a l’oest d’Alemanya a conseqüència de les pluges torrencials dels últims dies han deixat com a mínim 103 morts. Els estats més afectats són Renània de Nord-Westfàlia i Renània-Palatinat, on han mort com a mínim 43 i 60 persones, respectivament. «El temor és que n’hi hagi més», va dir un portaveu de la policia al diari Die Welt.

El nombre de desapareguts és difícil d’estimar amb certesa, ja que, segons una portaveu del districte d’Ahrweiler, el més afectat, l’alt nombre de persones reportades com a tals −unes 1.300− pot estar relacionat amb el fet que hi ha hagut un col·lapse de les línies de telefonia mòbil, per la qual cosa moltes d’elles no han pogut ser contactades.

A més de les víctimes i desapareguts, les inundacions han provocat greus destrosses en diverses localitats i carreteres, així com el tall de centenars de quilòmetres de línies de ferrocarril. Les autoritats han advertit que la gent s’ha d’apartar de les rodalies dels rius i que no entrin en soterranis inundats perquè s’exposen al risc de patir descàrregues elèctriques.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha traslladat el seu condol a les víctimes i ha expressat que està «impactada pels informes que diuen que hi ha llocs que estan completament sota l’aigua». «No sabem el nombre encara de víctimes i afectats, però n’hi haurà molts», va lamentar.

El ministre principal de Renània-Palatinat, Malu Dreyer, ha asseverat que l’abast exacte del desastre encara no és previsible. «El patiment segueix augmentant», va dir abans de demanar prendre mesures per frenar el canvi climàtic. «Qualsevol que encara no hagi entès que el canvi climàtic té les seves conseqüències no pot ser ajudat», va recalcar.

Mentrestant, els equips de rescat continuen la recerca de persones desaparegudes. La Bundeswehr ha enviat al voltant de 900 efectius a les àrees de desastre per donar-hi suport. En total, segons el Ministeri de l’Interior, hi ha 15.000 persones treballant en les tasques de rescat. Algunes localitats amenaçades han hagut de ser evacuades, cosa que ha afectat milers de persones.

Al districte d’Euskirchen un expert examinarà de nou la presa de Steinbach al llarg de la jornada, després d’haver estat declarada com a «molt inestable». El nivell de l’aigua havia baixat el dijous a la nit a causa del bombament.

Altres països afectats

El temporal també està afectant a Bèlgica, on han mort 23 persones i quatre han desaparegut, a més d’estar afectat el servei elèctric i interrompuda la mobilitat a la regió de Valònia, segons informa Le Soir.

A França els serveis meteorològics es van mantenir aquest divendres en alerta taronja per risc d’inundacions a 13 departaments de nord-est de país, en una zona fronterera amb Bèlgica i amb Alemanya, per les pluges que s’esperen.

A Luxemburg, on en algunes zones es van arribar a registrar fins a 100 litres de pluja per metre cúbic, el govern de Xavier Bettel va declarar a la vesprada d’aquest dijous l’estat de desastre natural per la «dramàtica situació» que viu el país, en el qual per ara no ha calgut lamentar víctimes mortals.

També el Govern dels Països Baixos va declarar dijous a la nit l’estat de catàstrofe natural a Limburg, zona límit amb Alemanya, cosa que suposarà que l’Estat es farà càrrec de cobrir part dels danys materials provocats per la situació.