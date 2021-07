El primer ministre d’Hongria, l’ultranacionalista Víktor Orban, ha qualificat com a «vandalisme legal» el procediment obert per la Unió Europea (UE) contra aquest país per discriminar el col·lectiu LGTBIQ. Les seves declaracions es produeixen després que la Comissió Europea obrís aquest dijous un procediment d’infracció contra Hongria per la polèmica llei contra la pederàstia que prohibeix parlar d’homosexualitat als menors d’edat a les escoles i als mitjans de comunicació.

«Això és un vandalisme legal, un enrenou. Tant el dret familiar com l’ensenyament són competència nacional i volen iniciar procediments en aquests temes», va assegurar Orban a la ràdio pública Kossuth. Així mateix, el dirigent va defensar la llei aprovada recentment que vincula la pederàstia amb l’homosexualitat.

«És vergonyós que (la Comissió) demani que modifiquem la nostra llei d’ensenyament», va criticar Orban, que va insistir que Brussel·les vol aconseguir que a Hongria es deixin entrar a les escoles les organitzacions LGTBIQ. La Comissió va assenyalar que la protecció dels menors és un interès legítim que la UE comparteix, però va recalcar que Hongria no ha aconseguit explicar el motiu que l’exposició de menors a contingut LGTBIQ «sigui perjudicial per al seu benestar».

Mentre que Brussel·les argumenta que la llei viola la dignitat humana, la llibertat d’expressió i d’informació, el dret al respecte de la vida privada i el dret a la no discriminació, el Govern hongarès assegura que la seva llei defensa els menors i el dret dels pares d’educar els seus fills com millor considerin. «És vergonyós», va destacar Orban sobre el procediment.