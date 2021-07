Dirigents i afiliats de Ciutadans de tota Espanya van inciar ahir una sèrie de reunions a Madrid per aixecar l’ànim. No és fàcil, després d’haver aconseguit 57 escons en el Congrés en un temps rècord (novembre de 2019) i haver caigut fins als 10, set mesos després. Inés Arrimadas tancarà el conclave amb el seu discurs avui, encara que ahir ja va participar en un panell sobre «Renovar Europa» en el qual va demanar als seus que tinguin «fe» i que no perdin la «il·lusió», amb l’objectiu de renéixer com «l’au fènix». En aquesta taula rodona es van escoltar algunes experiències de companys de partits liberals europeus de les quals va prendre nota i algun altre consell que preferiria no haver escoltat. L’eurodiputat Luis Garicano va organitzar una xerrada amb polítics liberals d’Hongria (l’eurodiputada Katalin Cseh, de la formació Momentum), Romania (el líder dels liberals en l’Europarlament Dacian Ciolos) i Alemanya (el diputat Alexander Lambsdorff) perquè expliquessin les seves experiències.