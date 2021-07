La protesta a Cuba -que s’ha cobrat ja un mort i un nombre indeterminat de ferits i detinguts- no té precedents des que Fidel Castro va entrar triomfal a l’Havana el 8 de gener de 1959. La protesta, amb les seves escenes de conat, vehicles policials destruïts i saquejos, era desitjada per una oposició tan heterogènia com inorgànica. El Govern sabia també que des de feia temps es donaven les condicions objectives perquè el malestar s’expandís pels carrers. No obstant això, va continuar confiant en els mecanismes de control i tafaneria analògica. No ha mesurat la brega que s’acumulava en l’esfera virtual i a la qual només li faltava començar a tenir presència real. Així va ocórrer.

L’acumulació de factors externs i interns han creat la bomba social: les sancions dels Estats Units -els danys de les quals el 2020 van ser de 5.000 milions de dòlars- i els efectes de la pandèmia en una economia que se sosté fonamentalment pel turisme i les remeses, han traslladat la vida dels cubans als pitjors anys de penúries: l’anomenat Període Especial en Temps de Pau, decretat per Fidel després de la dissolució de la Unió Soviètica, el principal soci i sostén comercial de l’Havana. Si alguna cosa faltava per a completar l’analogia entre aquest present d’escassetat i aquells anys 90 eren els talls de llum. Les apagades van enfosquir més l’horitzó. L’avanç de la COVID-19 en algunes províncies va acabar per encendre la metxa.

Les imatges que han aconseguit burlar el cèrcol informatiu són eloqüents: al carrer van sortir especialment els joves, fills i fins i tot néts del Període Especial, de diferents extraccions. No ha estat casual el component afrocubà en la protesta: és el sector menys beneficiat per les remeses. El president Miguel Díaz Canel els diu un dia «confosos» i, a l’altre, «terroristes». Més enllà de les etiquetes, les protestes que van esclatar el diumenge suposen per a les autoritats un desafiament polític inèdit.

Molts joves porten sobre la seva esquena el pes del desencantament: no estudien ni treballen. Cuba té més de set milions de persones en edat laboral. Les estadístiques oficials assenyalen que només ho fan 4,6 milions. Més de dos milions són considerats «no actius», una manera eufemística de dir que manquen d’ocupació regular. Entre ells es troben molts dels quals van dir prou, a vegades amb consignes que afalagarien a Donald Trump. A això se li suma una nova dissidència política i cultural que no pot ser titllada de dretes.

El bloqueig

Díaz Canel s’aferra a un diagnòstic en part equivocat: tot és conseqüència d’una conjura externa, amb el bloqueig com a principal espasa, i de la manipulació en les xarxes. La legitimitat del model polític i econòmic està fora de qüestió. Van sortir a manifestar-se enganyats. S’ha instal·lat, va dir, «aquest discurs que el Govern està reprimint manifestacions pacífiques». Els protagonistes de la revolta «estan cridats per l’odi que els ha anat inculcant tota aquesta estratègia de subversió tan indignament muntada». El president va demanar als cubans no deixar-se «intoxicar» per allò que reben en els seus telèfons i que donen la idea d’una illa «ingovernable». Internet ha quedat en suspens.

El conflicte polític és tan nou que fins i tot hi ha intervingut un actor inusual: l’Església Catòlica, de complexes relacions amb el castrisme al llarg de sis dècades. La Conferència de Bisbes va dir que no pot «tancar els ulls com si res estigués succeint» quan «van sortir als carrers milers de persones en ciutats i pobles». El to de la carta representa per a Díaz-Canel un desafiament afegit. Els bisbes reconeixen que el Govern «ha tractat de prendre mesures per a pal·liar les referides dificultats». Però, alhora, afegeixen que «el poble té dret a manifestar les seves necessitats, anhels i esperances i, al seu torn, a expressar públicament com algunes mesures que han estat preses li estan afectant seriosament».

Les vacunes

L’escenari és delicat. El Govern redobla els esforços per a atenuar les apagades i, alhora, avançar en el combat contra la COVID-19 que amenaça amb fer col·lapsar el sistema hospitalari en algunes regions. Cuba va apostar al seu pol biotecnològic -una veritable illa en una mar d’improductivitat- per a desenvolupar les seves pròpies vacunes i convertir-les en béns exportables. Soberana i Abdala té una eficàcia del 90%, d’acord amb les informacions oficials. Alguns observadors assenyalen que l’Havana va prendre molts riscos quan va decidir, l’any passat, abstenir-se de comprar immunizants russos o xinesos, així com de participar de la plataforma de vacunes COVAX, de l’OMS. Va concentrar els seus esforços a desenvolupar fàrmacs propis. Les seves troballes científiques van topar amb les dificultats de comprar components i xeringues.