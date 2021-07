Alemanya continua buscant supervivents en una carrera contra rellotge. Ahir el còmput total de víctimes mortals per les inundacions d’aquesta setmana en el centre d’Europa ha superat els 160. El país germànic, que acapara la major part de decessos, suma almenys 135, segons les últimes estimacions d’aquest dissabte, i Bèlgica va elevar els morts a 27.

L’últim balanç alemany ha incorporat les 43 víctimes notificades durant les últimes hores en l’estadi de Renània del Nord-Westfàlia, en l’oest del país, mentre la Policia temia la troballa de nous morts a la zona de Ahrweiler, epicentre de la catàstrofe en l’estat de Renània-Palatinat.

La Policia alemanya va confirmar, a més, altres 618 ferits, la majoria a la vall de Ahr, on les carreteres segueixen bloquejades i els ponts, destruïts.

El ministre de l’Interior de Renània del Nord-Westfàlia , Herbert Reul, va donar per descomptat que diverses persones han mort en aquest lloc, però va matisar que la situació encara no era clara.

Mentrestant, milers de treballadors de rescat continuen buscant supervivents sense descans a la regió de Eifel, on les inundacions van arrasar poblacions senceres el dijous a la nit, i encara hi ha desenes de desapareguts.

En altres esdeveniments recents, destaca l’evacuació dels residents de Ophoven, prop de la frontera amb Països Baixos, a l’espera que les autoritats avaluïn els danys totals del dic en el riu Rur, que flueix des d’Alemanya a través de Països Baixos i Bèlgica.

L’alcalde de Wassenberg, Marcel Maurer, va especular que el tancament de les comportes en el costat holandès podria haver causat un augment en el nivell de l’aigua, en comentaris a l’emissora WDR. No obstant això, no va haver-hi problemes durant la nit i els nivells de l’aigua es van mantenir estables, segons funcionaris de Wassenberg.

Unes 700 persones es van veure afectades per la mesura que va començar la nit del divendres, mentre les autoritats van advertir als residents d’altres dos districtes pròxims que també podrien ser evacuats.

El temporal també està afectant a Bèlgica, on han mort almenys 27 persones, segons va comunicar ahir el canal de televisió belga RTBF. A la regió de Valònia, en el sud del país, unes 41.000 llars s’han quedat sense subministrament elèctric, per la qual cosa les autoritats han anunciat l’alliberament de fons d’emergència per a ajudar a les poblacions afectades. Les autoritats han alertat que la «situació en la xarxa de distribució elèctrica continua sent extremadament complicada».