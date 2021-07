El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va rebre ahir l’alta mèdica després de passar quatre dies ingressat en un hospital de Sao Paulo per tractar una obstrucció intestinal. El mandatari, de 66 anys, va ingressar a l’hospital Vila Nova Star de la capital paulista dimecres passat després de ser traslladat des d’un centre mèdic de Brasília, on va ser hospitalitzat per presentar forts dolors abdominals i un atac de singlot.

L’equip mèdic va arribar a considerar la possibilitat de realitzar una intervenció quirúrgica d’emergència per tractar la «suboclusió intestinal» que patia el cap d’Estat, però van decidir apostar per un «tractament conservador» que va donar bons resultats.

Després d’evolucionar de manera «satisfactòria», Bolsonaro va ser donat d’alta a primera hora del matí i va decidir tornar a la capital federal ahir mateix sota vigilància mèdica.