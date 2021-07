El primer ministre britànic, Boris Johnson, i el titular d’Economia, Rishi Sunak, s’autoaïllaran després d’haver mantingut contacte amb un infectat de COVID-19 en lloc de participar en un programa pilot de tests diaris que els hagués evitat aquesta mesura davant les crítiques generades.

El portaveu oficial de l’executiu de Londres va aclarir que el primer ministre s’aïllarà a la seva residència campestre de Chequers, al comtat de Buckinghamshire (Anglaterra), en comptes d’acollir-se, com es va anunciar inicialment, a aquest programa, que li permetria seguir portant a terme tasques oficials essencials durant aquest temps.

Per la seva banda, Sunak va confirmar a Twitter que «encara que el sistema de test i rastreig pilot és bastant restrictiu, i només permet dur a terme tasques de Govern essencials, reconec que només la sensació que les regles no són les mateixes per a tots no està bé». «Per això, m’autoaïllaré com és habitual en aquests casos i no participaré en aquest programa pilot», va afegir.

Tant Johnson com el responsable d’Economia van mantenir contacte amb el titular de Sanitat, Sajid Javid, que dissabte va confirmar que havia donat positiu en un test d’antígens, primer, i posteriorment en una prova PCR després de sentir-se «somnolent» la nit de divendres.

Tant Johnson com Sunak han reculat en la seva intenció inicial d’evitar l’aïllament gràcies a aquest programa després d’haver rebut una allau de crítiques de l’oposició, que considera que el Govern no aplica les seves pròpies regles.

L’esmentat programa pilot cobreix una sèrie d’organismes d’aquest país, com Downing Street, l’aeroport de Heathrow o la xarxa de ferrocarrils. En les últimes setmanes, l’esmentada aplicació mòbil ha generat molt recel entre la ciutadania.