El gran pelegrinatge o «hach» anual a les ciutats saudites de la Meca i Medina va començar ahir enmig d’estrictes mesures sanitàries i amb la participació de 60.000 fidels residents al regne, en lloc dels més de dos milions de devots que hi acudien abans de la pandèmia.

Aràbia Saudita, que també l’any passat va permetre el «hach» només a 10.000 residents en el regne, va decidir augmentar el nombre a 60.000 donat l’avanç en el procés d’immunització de la seva població contra la COVID-19, d’uns 35 milions d’habitants , dels quals ja més del 50% han rebut almenys una dosi de la vacuna.

Els pelegrins van començar a arribar ahir a la vall de Mina, a uns 6 quilòmetres del centre de la Meca, on van passar tot el dia en tendes de campanya abans de pujar avui a la muntanya d’Arafat per a realitzar el principal ritual del «hach». Abans de dirigir-se a Mina, els devots donen set voltes de benvinguda al voltant de La Kaaba, l’edifici més sagrat per als musulmans.

Les autoritats van tancar des de divendres passat l’accés a la Meca i només van permetre als que tenen permís arribar a quatre centres d’agrupació establerts als afores de la ciutat santa per als musulmans, des d’on van ser traslladats en petits grups per al seu allotjament als hotels que es troben més a prop de la Gran Mesquita.