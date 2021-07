L'estat espanyol va rebre més de 2,3 milions de turistes estrangers el passat mes de juny, xifra que suposa un descens del 75,8% respecte al mateix mes del 2019, segons dades publicades avui per Turespaña. No obstant això, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ressalta que es tracta del millor registre des de l'inici de la pandèmia i que milloren les dades del juliol del 2020. Segons el govern, les noves mesures d'obertura al turisme van disparar al juny les arribades des del Regne Unit, un mercat principal que des de la seva sortida de la UE estava pràcticament inactiu. En canvi, al mes passat van arribar 156.341 passatgers britànics, un 232% més que al maig.

«La posada en marxa anticipada del Certificat Covid Digital de la UE des de principis de juny a Espanya, unit a l'autorització dels viatgers no essencials des del Regne Unit, han tingut un impacte positiu en les arribades de passatgers internacionals al nostre país i ens ha permès iniciar la temporada estival abans i en millors condicions que en el 2020», segons ha destacat el secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés. El repte passa ara, ha afegit, per allargar la temporada d'estiu «almenys fins a l'octubre». El principal mercat emissor va ser Alemanya, amb 579.059 viatgers, un 24,8% del total, que es van dirigir fonamentalment a les Illes Balears; seguit de França, amb 247.752 persones, un 10,6% del total, que van tenir com a principals destinacions Catalunya i la Comunitat de Madrid. Al juny, el destí preferit van ser les Illes Balears, amb un 28,4% del total (664.013 passatgers), seguit de Madrid, amb 497.397 viatgers; Catalunya, amb 364.092) i Andalusia (286.312), a més del País Valencià (266.596) i les Illes Canàries (224.538).