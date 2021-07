La Brigada Mòbil de la Policia Nacional ha identificat a l'home que va agredir a un sanitari dijous passat en el Metre de Madrid, qui ha perdut part de la visió d'un dels seus ulls a causa del fort cop que li va propinar l'agressor després de demanar-li que es posés la màscara.

Fonts pròximes al cas han indicat a Efe que aquest dilluns una persona ha acudit als jutjats per a declarar que coneixia al presumpte agressor i aportar les seves dades personals.

De manera paral·lela, els investigadors han pres declaració als dos acompanyants d'aquest individu en el moment de l'atac, que es va produir amb un puny americà, segons ha adelantat La Sexta i han confirmat a Efe fonts policials.

S'espera que en les pròximes hores el presumpte agressor sigui detingut per la Policia Nacional.

L'agressió es va produir en l'estació Alto de l'Arenal, de la línia 1 del Metro, quan el sanitari suposadament li va instar a posar-se la mascareta.

En un vídeo que circula en xarxes socials s'aprecia com un home propina un fort cop a la cara al sanitari. "Carallot, que et quedi clar; tant de bo et moris", va dir l'agressor a la víctima abans d'abandonar el comboi.

Després del succés, Metro va avisar a la Policia Nacional i al Servei d'Assistència Municipal d'Urgències-Protecció Civil (SAMUR-PC), que va atendre la víctima de l'agressió i el va traslladar a l'hospital 12 d'octubre, precisament el centre on treballa.

Aquest dilluns la víctima ha estat operat a l'hospital, si bé cal esperar a la seva evolució per a conèixer si ha perdut part o la totalitat de la visió en un dels seus ulls.

Segons les mesures vigents, continua sent obligatori l'ús de la màscara en els mitjans de transport públic, incloses andanes i estacions de viatgers i telefèrics, igual que en els vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels turismes no conviuen en el mateix domicili.