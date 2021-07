La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha assegurat aquest dilluns que si els magistrats del Tribunal Constitucional «haguessin fet l'esforç de posar el seu cap en la situació concreta» que es vivia quan es va aprovar el primer estat d'alarma, en comptes de fer-ho «només en conceptes jurídics», haurien interpretat el dret «d'una altra manera» i no haurien declarat inconstitucionals aquelles mesures. En una entrevista a la Cadena Ser, Rodríguez ha recordat que els responsables polítics van fer-ho «el millor possible» actuant «en hores» davant «la mort». «Crec que cal posar-se en aquest context per interpretar les decisions polítiques i jurídiques d'aleshores», ha dit.

Rodríguez ha expressat el seu «màxim respecte» pel Tribunal Constitucional, però ha recordat que les actuacions del govern espanyol responien a la urgència del moment. «L'estat d'alarma va ser útil, va respondre a les necessitats del moment, i cap espanyol hauria entès que haguéssim parat 15 dies des que vam prendre consideració de l'estat d'alarma per debatre-ho al parlament», ha dit. Ha recordat que la formació que va impulsar el recurs, Vox, va votar a favor d'aquell estat d'alarma, i que aquesta figura de l'estat d'alarma «és molt més garantista» que l'Estat d'excepció. «Vam actuar amb prudència, proporcionalitat i garanties per a la ciutadania», ha dit.

Pel que fa a les decisions que estan adoptant les comunitats autònomes per plantar cara a la cinquena onada, la portaveu del govern espanyol ha afirmat que «estaria bé» que hi hagués consens entre els jutges sobre les restriccions, però «l'important és que totes les comunitats seguim els estàndards acceptats». En aquest context, i contràriament al que apunta el PP, ha afirmat que «en principi» no cal una llei de pandèmia, perquè les normes actuals «són suficients». «Les lleis sempre s'han d'adaptar», però «sens dubte preveuen els escenaris» que s'estan produint.