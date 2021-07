La càpsula New Shepard de Blue Origin ha culminat amb èxit aquest dimarts 20 de juliol el seu primer vol tripulat al límit de l'espai amb el fundador de la companyia, Jeff Bezos, i tres passatgers més a bord.

El vol suborbital automatitzat ha durat 10 minuts i 29 segons després d'enlairar-se a les 13.12 UTC a la base Launch Site One que Blue Origin ha construït en un àrea despoblada a l'oest de Texas.

Quatre minuts després de l'enlairament, i amb una velocitat punta de 3.595 quilòmetres per hora, la nau ha arribat a una altura màxima de 107 quilòmetres --el límit de l'espai que fixa la línia Karman--, la qual cosa ha permès als membres de la tripulació experimentar la ingravitació i admirar des dels finestrals de la càpsula la curvatura del planeta, la seva superfície i la foscor de l'espai exterior.

Amb 18 metres d'alçària, New Shepard, format per un coet impulsor i una càpsula a la cúspide, ha volat amb anterioritat catorze cops més sense tripulació per comprovar els mecanismes de seguretat de la nau.

El propulsor ha tornat 7 minuts després de l'enlairament de manera autònoma a una plataforma d'aterratge, mentre que la càpsula ha caigut a la Terra amb tres paracaigudes gegants i un propulsor que ha assegurat un aterratge suau al desert.

"L'enhorabona a Team Blue per aconseguir aquest moment històric en la història dels vols espacials. Aquesta primera tripulació d'astronautes s'inscriurà en els llibres d'història de l'espai i obre la porta a molts més", ha publicat Blue Origin en el seu compte de Twitter.