«Vacuna= nou genocidi» o «ARN = perill» són alguns dels missatges inscrits en els murs de la sala de festes de la comuna de Lans-en-Vercors, al sud-est de França. Aquest espai públic havia d’acollir un nou de centre de vacunació aquest cap de setmana, però la matinada de divendres un grup d’antivacunes van vandalitzar l’espai i el van deixar inservible. El centre d’immunització de la comuna d’Urrugne, al País Basc francès, va ser destruït per les flames la nit de dissabte. Segons els primers elements de la investigació, es tracta d’un incendi provocat. Tots dos successos coincideixen amb un cap de setmana de protestes contra les restriccions destinades a contenir la cinquena onada de coronavirus.

«Són els nostres fills, els fills de la comunitat, els que pagaran aquest disbarat. La gent que fa això ho confon tot. Els nostres pressupostos ja són ajustats i ara aquesta sala utilitzada per les associacions locals és inutilitzable», va lamentar l’alcalde de Lans-en-Vercors, Michael Kraemer, davant de les càmeres de France 3. Els vàndals no es van conformar amb escriure els seus lemes contra les vacunes a les parets del centre, també van deteriorar l’estructura i el parquet a l’activar el sistema antiincendis. «Estem pagant el preu de la instrumentalització d’alguns grans polítics nacionals que utilitzen la desconfiança en la vacunació per existir avui dia», va criticar Kraemer a les pàgines del diari Le Monde.

«Destrucció per incendi»

El ministre de Sanitat, Oliver Véran, no va trigar a reaccionar a l’esdeveniment: «El saqueig d’un centre de vacunació ho diu tot sobre la veritable motivació dels autors, que seran processats. Bravo i gràcies als equips de Lans-en-Vercors per haver aconseguit obrir un altre centre en poques hores», va escriure a Twitter.

L’endemà, la comuna d’Urrunge, al sud-oest del país, va registrar un nou incident. Part del seu espai de vacunació va sucumbir a les flames la matinada de dissabte. Pel seu alcalde, Philippe Aramendi, l’incendi va ser, sense cap dubte, provocat. «Em van trucar a les 3 del matí i es va comprovar que s’havia escampat un producte inflamable al voltant de la carpa. Afortunadament, els Bombers van contenir ràpidament les flames i la carpa només va quedar parcialment destruïda», va explicar als mitjans.