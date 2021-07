La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha indicat aquest dimarts que en les cinc darreres setmanes el 5,5% dels nous infectats de covid-19 estaven vacunats, davant de l'11,4% que tenia la pauta incompleta i del 83,1% que no havia rebut cap dosi del vaccí. Són les xifres que ha aportat després del Consell Interterritorial de Salut per defensar que la vacunació és el que "marca la diferència" en aquesta cinquena onada de la pandèmia a Espanya. Darias també ha defensat l'estratègia de la pauta completa que ha potenciat el Consell Interterritorial per davant de la d'injectar més primeres dosis per aportar un cert grau de cobertura a més gent, com ha fet el Regne Unit i com demanaven Comunitats Autònomes com Catalunya.

Darias ha informat que l'evolució de la pandèmia "continua en ascens" per bé que ha observat "amb prudència" que la velocitat de pujada està disminuint. També ha reiterat, com va anunciar la setmana passada, que en aquesta cinquena onada hi ha "dues corbes", la que marquen els vacunats, fins i tot inferior en incidència acumulada a la mitjana, i la que marquen els no vacunats, amb incidència especial en la franja etària de 12 a 29 anys.

Davant d'aquest escenari la prioritat és "tallar la propagació del virus", i en aquest sentit ha celebrat les mesures que estan prenent les Comunitats Autònomes i ha fet una crida a les que "encara tenen marge" perquè n'adoptin. "Sabem que calen entre 7 i 10 dies per veure els efectes de les mesures, cal complir-les i tenir paciència", ha indicat.

En aquest sentit, i el dia abans que el Congrés discuteixi si ratifica el decret llei que elimina l'obligatorietat de dur mascareta a l'exterior, Darias ha recordat que aquesta peça "continua essent obligatòria", i que s'ha regulat "amb molta prudència" els escenaris en què no cal dur-la. Davant les peticions d'algunes Comunitats de tornar-la a fer obligatòria arreu, la ministra s'ha mostrat convençuda que "no és qüestió de la norma, sinó del compliment de la norma".

D'altra banda, la titular de la cartera sanitària espanyola ha indicat que la variant Delta ja ocupa el 43% de l'espai al conjunt de l'Estat, de tal manera que "es consolida" que serà la que predominarà "en les properes setmanes".

Sobre els tests d'antígens que avui s'ha aprovat que es puguin vendre a les farmàcies sense recepta, Darias ha recordat que els positius que es puguin detectar amb aquestes proves seran sospitosos que caldran ser ratificats per les autoritats sanitàries competents. La ministra ha esperat que puguin tenir un cost d'entre 6 i 10 euros.