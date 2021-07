La violència masclista s’exerceix i la pateixen habitualment tots els membres de la família, fins i tot les mascotes. Per això, fa un any el Govern va posar en marxa el programa VioPet, per donar cobertura a les víctimes d’aquestes agressions que tinguin animals i per això més dificultats per fugir del cercle de la violència amb les seves mascotes, o que aquests també siguin objecte de maltractament. I, passats 12 mesos, s’ha demostrat la seva utilitat perquè s’ha donat cobertura a 500 dones que han sol·licitat informació o ajuda.

El balanç sobre el primer any del programa ha estat donat a conèixer aquest dilluns en un acte institucional protagonitzat per les ministres de Drets Socials i Igualtat, Ione Belarra i Irene Montero, respectivament. Belarra va anunciar que l’executiu treballa perquè quan s’interposi una ordre d’allunyament es produeixi «el decomís preventiu dels animals» i que aquest sigui una «forma rutinària d’actuar» en els jutjats de violència de gènere.