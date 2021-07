El Jutjat d'Instrucció número 3 de Madrid ha decidit arxivar provisionalment la investigació sobre les cartes amenaçadores rebudes en el marc de la campanya electoral del 4-M per l'aleshores candidat de Podem, Pablo Iglesias; el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; i la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez; al no poder identificar a l'autor de les missives.

La titular d'aquest òrgan judicial, María Isabel Durantez, ha arxivat les tres investigacions que havien arribat a les seves mans per presumptes delictes d'amenaces, ja que la referida a la carta rebuda per la ministra d'Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, s'indaga en un altre jutjat.

Durantez va rebre per repartiment la denúncia relativa a la carta enviada a Iglesias, però va acordar el seu sobreseïment provisional "per estimar-se que, tot i que els fets podien ser constitutius d'un delicte, no hi havia mèrits per a imputar com responsable penal del mateix a persona o persones determinades".

Posteriorment, en ser la denúncia d'Iglesias la més antiga, la magistrada va absorbir també les causes obertes en altres jutjats d'instrucció de Madrid sobre les cartes dirigides a Grande-Marlaska i a Gámez i les perquisicions desenvolupades sobre la base d'una querella presentada per Vox com a acusació popular.

Acumulats aquests assumptes, Durantez va reobrir la investigació sobre la carta enviada a Iglesias en tindre a les seves mans "nous elements". No obstant això, en un acte del passat 16 de juliol, ha conclòs que "no es deriven dades per a la identificació de les persones responsables dels fets investigats", per la qual cosa procedeix a arxivar tot.

En plena campanya electoral

El 22 d'abril, en plena campanya per a les eleccions a la Comunitat de Madrid que van tenir lloc el 4 de maig, es va saber que Iglesias, Grande-Marlaska i Gámez havien rebut cadascun d'ells una carta sense remitent que contenia un missatge amenaçador i bales.

La destinada al líder de Podem, que va arribar al Ministeri d'Interior, contenia dos bales del fusell tipus Ceme i un missatge: "Has deixat morir els nostres pares i avis. La teva dona, els teus pares i tu esteu sentenciats a la pena capital. El teu temps s'esgota".

El sobre enviat a Grande-Marlaska al seu Ministeri tenia dins dos cartutxos sense percutir del calibre 7,62x51 i un escrit que deia textualment: "Tens 10 dies per a dimitir. El temps de riure't de nosaltres es va acabar. Policia Nacional, Guàrdia Civil. El temps ho tens en contra per als 'taponazos'".

La directora de la Guàrdia Civil, per la seva banda, va rebre la carta en la secretaria del seu despatx, amb un cartutx del calibre de 7,62 mm i una altra nota amenaçadora dins.

Maroto també va rebre en el seu Ministeri altre sobre amb una navalla tacada de roig. No obstant això, en aquest cas, el remitent ha sigut identificat com un veí de l'Escorial amb un problema de salut mental que ha enviat altres cartes amenaçadores, entre altres, a l'Ambaixada de Turquia, per la qual cosa la investigació d'aquest assumpte continua.

En els dies següents, van arribar més missives amb amenaces a Iglesias, a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, i a l'ex president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero com a destinataris.