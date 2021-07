L’Audiència de Madrid ha confirmat l’arxiu de la denúncia de la Fiscalia pel cartell electoral que Vox va utilitzar en les últimes eleccions madrilenyes en què comparava el supòsit de la despesa que implica per a l’Estat una pensionista amb la despesa dels menors estrangers no acompanyats, amb l’argument principal que el missatge, encara que no es comparteixi, s’emmarca en «la legítima lluita ideològica-partidista en el marc d’una contesa electoral, on constitueix una màxima de l’experiència dels excessos verbals» d’uns i altres.

L’Audiència rebutja així els recursos de la Fiscalia, l’associació ciutadana progressista Progressa, el PSOE, Podem, Esquerra Unida i Unides Podem contra la decisió de la jutgessa d’Instrucció número 53 de Madrid que va arxivar la denúncia del ministeri públic pel cartell al no entendre que constituís un delicte d’odi.

En la seva argumentació, el tribunal considera que «tot constitueix una línia ideològica-política».