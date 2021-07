La mascareta tornarà a ser obligatòria en exteriors a les Balears. Després d’un mes de la seva retirada, la seva tornada és una de les principals mesures decidides avui al Consell de Govern davant l’augment de contagis per la nova onada de coronavirus. La mesura previsiblement entrarà en vigor amb l’actualització de les restriccions a partir del cap de setmana.

D’aquesta manera, tot i l’avanç de la vacunació, entre les mesures que planteja el Govern per posar fre a l’augment de casos de les últimes setmanes que ha deixat xifres rècord de contagis diaris superiors a la tercera onada de gener, hi ha tornar a estendre l’obligatorietat de la mascareta d’interiors a exteriors com durant l’últim any a excepció de l’últim mes.

El portaveu del Govern, Iago Negueruela, va evitar confirmar la mesura en roda de premsa, remetent-se a la taula de diàleg que es va celebrar a la tarda. «Cal respectar els agents socials», ha defensat el conseller, assenyalant que cap mesura s’aprovarà formalment fins avui, quan se celebrarà un altre Consell de Govern de manera extraordinària.

«El Govern proposarà contundència contra els excessos, control dels espais públics i manteniment d’activitats econòmiques», es va limitar a respondre Negueruela en ésser preguntat. Els casos actius d’infectats per covid-19 van superar ahir les 7.000 persones.

Per la seva banda, el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, no preveu reinstaurar l’obligació de portar la mascareta en llocs públics, però sí que ha recomanat utilitzar-la «en el menor dubte» que hi pugui haver una aglomeració. Puig va demanar aplicar «sempre el sentit comú» i va considerar que «no cal fer permanentment accions de caràcter normatiu», sinó «aplicar la corresponsabilitat». Per això, va indicar que des de la Generalitat no veuen necessari utilitzar-la en espais naturals o platges però «sí en tota la resta d’espais».

A més, va insistir que cal «tenir en compte que, si no es donen les condicions de distància, és fonamental portar la mascareta».

Via lliure per a turistes britànics

Des d’aquest dilluns els britànics que vinguin a Espanya a passar les seves vacances i estiguin vacunats no hauran de guardar quarantena a la tornada, tal com ha acordat el Govern del seu país, la qual cosa ha disparat les reserves per volar a Espanya des d’allà un 400%.

El Govern del Regne Unit manté tot Espanya en semàfor ambre, cosa que significa que en tornar al seu país han de fer quarantena, però ha eximit d’aquesta obligació els que hagin rebut la pauta de vacunació completa, tot i que sí s’han de sotmetre a dues proves de detecció del covid, abans i després del viatge.

Des que el Regne Unit va anunciar l’aixecament d’aquesta quarantena les reserves han augmentat un 400%, tot i que partien de nivells molt baixos, van dir a Efe fonts de l’Associació de Línies Aèries (ALA).

Les aerolínies Ryanair i Easyjet, entre d’altres, han augmentat freqüències i capacitats amb el Regne Unit, tot i que també amb altres emissors importants, com Alemanya.