El «Freedom Day», el «Dia de la llibertat», ha arribat a Anglaterra: s’aixequen totes les restriccions contra el coronavirus, malgrat que el Regne Unit porta diverses jornades seguides reportant més de 50.000 casos diaris de COVID-19 i diversos grups de científics han alertat de les greus conseqüències que podria comportar aquesta decisió no només per a les illes britàniques, sinó per a tot Europa i el món. Com un exemple de l'explosió de l'epidèmia al Regne Unit, on la variant delta està darrere de la pràctica totalitat dels contagis, el mateix ministre de Sanitat, Sajid Javid, ha donat positiu, malgrat estar vacunat. El primer ministre britànic, Boris Johnson, i el titular d'Economia, Rishi Sunak, van ser designats contactes estrets per l'aplicació de rastreig del sistema públic sanitari britànic (NHS).

Tot i que en principi no haurien de guardar quarantena i haguessin pogut limitar-se a sotmetre a un programa pilot de tests diaris, tant Johnson com Sunak van anunciar que s'han de confinar per no transmetre el missatge que les regles no són iguals per a tots. «És molt més important que tothom s’aculli a les mateixes normes», va dir el primer ministre britànic, que va demanar als seus conciutadans que «si us plau» siguin «cautelosos» davant l’aixecament de les restriccions, com ara la reducció d'aforaments, la distància social i l'obligatorietat de les mascaretes. Més de 1.200 científics van signar la setmana passada una carta publicada a The Lancet contra la «imprudent» estratègia de reobertura britànica, que van qualificar d’«experiment perillós i poc ètic». Un dels motius que esgrimeixen aquests científics és que la transmissió del virus és molt alta i que hi ha encara un alt percentatge de població sense vacunar. Segons xifres del Govern britànic, el Regne Unit ja ha ofert la vacuna a tots els adults del país, dels quals el 68% es troba protegit amb la pauta completa i un 88% ha rebut la seva primera dosi.

La investigadora Christina Pagel, membre de SAGE, grup d'experts independent que ofereix assessorament al Govern britànic, ha advertit que la combinació d'alta transmissió i vacunació incompleta sense mesures restrictives augmentarà els contagis i serà brou de cultiu per a l'aparició de noves variants que s'estendran per la resta del món. L'epidemiòleg espanyol José María Martín-Moreno, catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València, ha estat un dels signants de la carta a The Lancet i coincideix a assenyalar que «la infecció massiva no és una opció» i que «hem de fer més per protegir els nostres joves». «Les infeccions massives poden generar noves variants, empitjorar el COVID persistent i afectar la població vulnerable», ha escrit al seu compte de Twitter. A la reunió científica en línia per analitzar el «Dia de la llibertat», Martín-Moreno va mostrar la seva sorpresa pel fet que un país «model» com el Regne Unit decideixi completar la desescalada «tot i evidències científiques» que demanen el contrari.

Aquest expert, que es va formar en Epidemiologia a Harvard, ha prologat el llibre de l'epidemiòleg gallec Juan Jesús Gestal Otero, professor emèrit de Medicina i Salut Pública de la Universitat de Santiago, que no creu que l'eliminació de les restriccions a Anglaterra sigui una mesura encertada. «No em sembla adequat facilitar que la població adquireixi immunitat passant la infecció, ja que això comporta greus riscos: en el cas de vulnerables no vacunats, poder patir quadres clínics greus i fins i tot morir, i alguns dels ja vacunats tornar a infectar-se, ja que les vacunes no protegeixen el 100% de vacunats −assenyala l'expert−. Com més circuli el virus, més gran és el risc que apareguin variants, encara que amb molta menys freqüència, i els joves també, encara que amb menys freqüència, poden patir quadres greus, ingressar a l'UCI, morir, o patir COVID persistent». El blanenc Salvador Macip, investigador a la Universitat de Leicester, qualifica la mesura presa al Regne Unit com «un absurd experiment de darwinisme social», que segons la seva opinió provocarà «més ingressos, més morts i la sanitat saturada». «Esperem que la idea no inspiri altres països», va afegir. Precisament ahir, Macip va explicar que s’ha contagiat tot i tenir la pauta completa de vacunació. Macip i la seva dona es van eencomanar amb la variant delta després que un dels seus fills s’hagués contagiat d’un company de classe.

Les projeccions governamentals britàniques admeten que els nous casos diaris augmentaran a 100.000, tot i que científics com Neil Ferguson, que va fer uns models que van ajudar a dissenyar l'estratègia britànica de confinament, afirmen que podrien assolir els 200.000 casos. En declaracions a la BBC, va recordar que aquests 200.000 casos diaris suposarien, gràcies a les vacunes, només 2.000 hospitalitzacions diàries, un ritme d'ingressos que gairebé va col·lapsar la sanitat britànica el Nadal passat. Encara que ara els hospitalitzats no solen arribar a quadres tan greus com abans de les vacunes, Ferguson explica que «si hi ha prou casos, encara pot haver-hi una càrrega força significativa en el sistema de salut». El metge intensivista britànic Rupert Pearse explica en un fil de Twitter que la proporció de casos que arriben a l'hospital és un quart de la que es va registrar l'hivern passat. Fonts oficials britàniques apunten que s'han dividit per 9 a defuncions. No obstant això, l'augment de casos provocaria que els hospitalitzats i morts augmentessin en paral·lel.

L'enginyer informàtic i expert en bioestadística Daniel González Peña apunta que a Galícia la ràtio d’hospitalitzats/actius ha baixat del 6% a l’1%. Aquest professor de la Universitat de Vigo recorda que «davant la mateixa incidència hi ha 6 vegades menys d'hospitalitzats, però cada vegada que es dupliquin uns, es dupliquen els altres. Per tant, no s’ha de mantenir aquest ritme de creixement indefinidament». Pel que fa a les conseqüències econòmiques de l'aixecament de les restriccions, Francesc Pujol, professor a la facultat d'Econòmiques de la Universitat de Navarra i analista de dades de la pandèmia, considera que si s'eliminen mesures enmig d'una onada i es deixa la prevenció a la responsabilitat individual, no s'aconseguirà reactivar l’economia. Després del Brexit arriba el virexit. Passi el que passi, el món prendrà nota en un sentit o en un altre. Si resulta ser un èxit, pot ser que molts països prenguin exemple. Si és un fracàs coneixerem les conseqüències, que molt probablement no se circumscriuran al Regne Unit.