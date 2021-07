Brussel·les ha acabat la seva paciència amb Polònia. La Comissió Europea ha tornat a escriure al Govern polonès demanant-li que compleixi amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que reclamava la setmana passada la suspensió immediata del règim disciplinari del Suprem per considerar que no s’ajusta al dret europeu, una sentència que el Constitucional polonès va decidir no acatar. Varsòvia té fins al 16 d’agost per rectificar. Si no posa remei a la situació, l’executiu comunitari demanarà la imposició de sancions financeres. «Les sancions són per motivar a moure’s. Esperem que es pugui evitar arribar a aquest punt i que el 16 d’agost a última hora no faci falta», explicava la vicepresidenta Vera Jourova.

L’avís coincideix amb la publicació del segon informe sobre l’Estat de dret a la UE, que, per segon any, torna a alertar de problemes respecte a la independència judicial en països com Polònia o Hongria. Alguns membres de la UE estan prenent mesures. D’altres, tanmateix, continuen realitzant reformes que redueixen les garanties i agreugen la influència del poder executiu i legislatiu sobre el funcionament del judicial.

Les reformes de Polònia, segons alerta la Comissió, continuen sent una font de gran preocupació, ja que el sistema del país permet que una persona exerceixi la doble funció de ministre de Justícia i fiscal general.