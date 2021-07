Un mes i mig després de la celebració, el passat 6 de juny, de la segona volta de les eleccions presidencials al Perú hi ha per fi guanyador. Aquest dilluns, matinada d’ahir a Espanya, el Jurat Nacional Electoral va proclamar al mestre d’esquerres Pedro Castillo com a president electe per al període 2021-2026. Segons l’organisme electoral, el candidat del Perú Lliure va obtenir el 50,12% dels vots enfront de la líder de Força Popular, Keiko Fujimori, qui va aconseguir el 49,87%.

En concret, 44.263 paperetes van donar el triomf a Castillo després que l’JNE desestimés centenars de recursos de nul·litat d’actes presentats per Força Popular denunciant sense proves un suposat «frau». La proclamació va tenir lloc vuit dies abans que expiri el mandat del president interí, Francisco Sagasti, el pròxim 28 de juliol, dia en què el Perú celebra els 200 anys de la seva independència.

Després de conèixer el resultat, el president electe va agrair aTwitter al «poble peruà per aquest històric triomf». Poc després, en un discurs davant centenars de seguidors, va llançar un missatge d’unitat a la polaritzada societat peruana. «Porto aquí el cor obert per a tots i cadascun de vostès, aquí, en aquest pit no hi ha rancor», va afegir en referència a la dura campanya electoral i al posterior recompte de les paperetes per les acusacions d’irregularitats.

Castillo va assegurar que treballarà perquè el país sigui «més just, més sobirà, més digne i més humà» i, després de demanar a Fujimori que no posi «més barreres en aquesta travessia ni més obstacles per a tirar endavant aquest país», va convidar a totes les forces de l’oposició a col·laborar «però amb lleialtat i transparència».

La candidata de Força Popular i filla de l’expresident empresonat Alberto Fujimori va reconèixer els resultats poc abans de la proclamació oficial, quan ja se sabia qui era el guanyador. No obstant això, va insistir que el triomf de Castillo és «il·legítim».

«Avui anuncio que complint els meus compromisos assumits amb tots els peruans... reconeixeré els resultats, perquè és el que mana la llei i la Constitució que he jurat defensar», va afirmar Keiko Fujimori. I va fer una crida als seus seguidors a «no caure en cap mena de violència» ni «acudir a cap convocatòria que plantegi accions d’atacar a funcionaris públics o prendre institucions de l’Estat».