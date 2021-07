La Comissió Europea va plantejar ahir que la Unió Europea negociï amb el Regne Unit la fi de «La Reixa» de la frontera de Gibraltar, tal com van pactar Madrid i Londres de manera temporal el desembre passat. Tanmateix, la CE deixa clar que el Penyal continuarà fora de l’espai Schengen, amb controls a l’aeroport i ports a càrrec de les autoritats espanyoles. Espanya va avançar la seva intenció de sol·licitar que siguin agents de Frontex qui exerceixin el control de la frontera exterior.

Després del Brexit, Gibraltar va quedar exclòs de l’àmbit d’aplicació dels acords negociats entre la UE i el Regne Unit, per la qual cosa cal fixar un marc específic per al Penyal. És per això que li correspon a tot el bloc negociar l’acord amb Londres, tot i que Espanya recorda que conserva el dret a vet si no li satisfà el resultat.

En línea amb l’acord interí entre Madrid i Londres del 31 de desembre passat, Brussel·les planteja solucions per eliminar les comprovacions i controls físics de persones i mercaderia a la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar i garantir la integritat de l’espai Schengen i del mercat únic.

L’objectiu serà eliminar «La Reixa», però mantenir Gibraltar fora de l’espai Schengen, segons recull el mandat, que aposta pel control de les fronteres «a càrrec d’Espanya».

«Els guàrdies de fronteres espanyols tindran totes les competències necessàries per dur a terme els controls i la vigilància de les fronteres i complir amb les obligacions consegüents, incloent-hi les denegacions d’entrada», estableix el document. També defensa la competència exclusiva d’Espanya per expedir visats per a estades de curta durada.

La proposta inicial de la Comisió Europea haurà de ser avalada pels vint-i-set membres, que podran introduir modificacions al text. Un cop adoptada pel Consell, Brussel·les podrà iniciar les negociacions amb Londres, un procés que Espanya confia que permeti arribar a un acord amb el Regne Unit abans no acabi l’any.

«Es tracta d’un mandat detallat, que té l’objectiu de generar conseqüències positives per aquells que viuen i treballen als dos costats de la frontera», defensava el vicepresident de la Comissió, Maros Sefcovic. I afegia: «Alhora, ha de protegir la integritat de l’espai Schengen i del mercat únic».

En un comunicat, el Ministeri d’Exteriors espanyol va «agrair i valorar positivament» la proposta de la Comissió.