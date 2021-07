Els homes més rics del planeta segueixen desafiant-se per la conquesta de l’espai. El magnat nord-americà Jeff Bezos va aconseguir ahir viatjar a l’espai en la primera missió tripulada de la seva companyia espacial Blue Origin. La seva aventura va ser breu però intensa. En només 10 minuts i 10 segons, el coet New Shepard es va enlairar des de la base espacial de Van Horn, a Texas, va arribar a més de 100 quilòmetres d’altura, va viatjar per l’espai durant uns tres minuts i va tornar a la Terra. Aquesta efímera odissea espacial va ser suficient per atorgar el títol d’astronautes a quatre terrícoles més: Jeff Bezos, el seu germà Mark Bezos, la veterana Wally Funk (de 82 anys) i l’holandès Oliver Daemen (de 18 anys).

El vol de l’històric directiu d’Amazon es va produir només nou dies després que el multimilionari Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, presumís del mateix. La diferència? Tècnicament, si ens posem primmirats, Branson es va quedar a les portes de l’espai, ja que el seu vol, que va arribar a 80 quilòmetres de la superfície terrestre, es va quedar a 20 quilòmetres de la definició més estricta de «frontera espacial». Però Bezos, per la seva banda, va aconseguir superar aquest llindar durant almenys 180 segons. La missió es va enlairar a les tres de la tarda i amb prou feines va durar uns minuts.

Interpel·lat per una periodista, Bezos va aclarir a què dedicarà el seu temps ara que ha fet un pas enrere en la direcció d’Amazon. «Dividiré el meu temps entre Blue Origin i la meva fundació contra el canvi climàtic. Potser hi ha alguna cosa més, però encara no ho sé. No ho faig molt bé això de dedicar-me només a una cosa», va afirmar l’home més ric del món. Sobre les futures missions espacials, Bezos va afirmar que aquest any hi haurà dos vols més i que, en el futur, s’obrirà encara més el ventall de missions.

Bezos va iniciar la seva intervenció agraint la tasca de l’equip de Blue Origin. A continuació, l’home més ric del món va voler donar les gràcies a «tots els empleats i clients d’Amazon». «Vosaltres heu pagat per això», va fer broma el multimilionari durant la compareixença de premsa. Pel que fa a l’experiència, Bezos va assenyalar que l’espai és increïblement «tranquil» i que la Terra, vista des de dalt, sembla molt fràgil.

«Vull tonar a fer-ho»

Funk, la veterana de 82 anys, es va mostrar eufòrica en el seu retorn a la Terra. «Ens ho hem passat molt bé. Vull tornar a fer-ho i vull fer-ho ja», va fer broma. «Ha estat molt més divertit del que es veu», va afirmar Oliver Daemen durant la roda de premsa.