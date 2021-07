El primer ministre hongarès, Viktor Orban, va anunciar ahir que celebrarà un referèndum sobre qüestions de protecció de la infància per combatre la pressió de la Unió Europea per canviar les recents esmenes a les lleis d’educació i protecció de la infància que atempten contra els drets de la comunitat LGTBI.

«En les últimes setmanes, Brussel·les ha atacat clarament Hongria per la seva llei de protecció de la infància. Les lleis hongareses no permeten la propaganda sexual a les escoles bressol, les escoles, la televisió i els anuncis», va dir en un vídeo de Facebook. «El futur dels nostres nens està en joc, de manera que no podem cedir terreny en aquest assumpte», va afegir.

El primer ministre, que porta en el poder des de 2010 i s’enfronta a unes eleccions el proper mes d’abril, es presenta com un defensor dels valors cristians tradicionals davant del liberalisme occidental i ha intensificat una campanya contra el col·lectiu LGTBI.

«Es queixen que a Hongria no és possible el que a Europa Occidental ja és permanent, on els activistes LGTBI entren a les llars d’infants i escoles, ells fan l’ensenyament sobre sexualitat. Volen que a Hongria sigui igual», va insistir el mandatari.

La controvertida llei prohibeix l’ús de materials que es considerin que promouen l’homosexualitat i el canvi de gènere a les escoles.