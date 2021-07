La Moncloa es va plantejar la gira americana de Pedro Sánchez com una venda d’Espanya ara que el final de la pandèmia sembla a prop i arribaran els fons europeus. Busca oportunitats d’inversió. Atraure el sector privat. Projectar el país com una bona destinació turística, com un potent aeroport de connexió audiovisual a Europa, com un Govern que té entre les seves prioritats la transició ecològica i digital i que, en el pla internacional, defensa el multilateralisme davant de l’aïllacionisme i proteccionisme de Donald Trump.

Aquestes línies mestres van confluir en la primera activitat ahir del president del Govern en el seu viatge als EUA. A Nova York, al cor financer del món. Va ser entrevistat durant deu minuts, al matí, al programa Morning Joe, un dels més importants de la MSNBC, cadena de sensibilitat demòcrata i que és la segona per cable del país, només per darrere de la conservadora Fox. L’espai reuneix entorn d’un milió i mig d’espectadors diaris, per sota de les xifres que aconsegueixen els canals generalistes (ABC, CBS o NBC), i va ser el primer aparador mediàtic triat per l’executiu per a aquesta gira, que es completarà, fins demà, amb Reuters -també a Nova York-, CNN en espanyol (a Los Angeles) i Bloomberg Technology (a San Francisco).

Per què no Washington?, li van preguntar. No va contestar directament. «Després del desastre de la pandèmia, a Espanya estem definint el nostre full de ruta per a la recuperació de l’economia. I necessitem tenir el sector privat dels EUA a bord. Per això som aquí», va explicar Sánchez a la periodista Mika Brzezinski, copresentadora de l’espai al costat del seu marit, Joe Scarborough, que dona nom al programa. Allà, a Nova York, i no a la capital dels EUA, perquè just després de l’entrevista va començar una ronda de reunions amb els alts executius de prop d’una quinzena d’empreses i fons d’inversió (entre ells, Blackstone, Morgan Stanley, JP Morgan , Soros, Lone Star Funds, Soros o Bank of America). Espanya, va dir, està vivint un «bon moment» després de l’esclat de la pandèmia, i pretén captar el sector privat dels EUA per ajudar a recuperar i digitalitzar l’economia i «modernitzar» el sistema educatiu.

La visita és purament econòmica, no política, fet pel qual la Moncloa no va sol·licitar una reunió amb Joe Biden. Sánchez va destacar la transcendència del seu viatge tot i que no inclogui una reunió a la Casa Blanca.