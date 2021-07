La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat aquest divendres en una entrevista a Onda Cero que fruit de l'aparició de noves variants de la covid-19 «sens dubte» caldrà vacunar-se cada any, i «tot apunta» que caldrà una tercera dosi en la campanya actual. «De fet ja hem subscrit contractes amb Pfizer per import de 1.800 milions d'euros i 400 milions d'euros amb Moderna per al 2022 i 2023», ha sentenciat. Per tant, segons la ministra, caldrà aquesta tercera dosi, «i el que està per determinar és quan» s'imposarà.