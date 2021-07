Itàlia imposarà restriccions als no vacunats contra la covid-19 per accedir a bars, restaurants, cinemes o concerts. El govern italià ha anunciat que a partir del 6 d'agost serà obligatori per accedir a l'oci un «passaport verd» que demostri almenys la primera dosi de la vacuna, haver superat el virus o tenir un test negatiu en els últims 48 hores. D'aquesta manera, el govern de Mario Draghi segueix els passos del president francès, Emmanuel Macron, que ha aplicat mesures similars per fomentar la vacunació al país.