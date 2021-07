El Regne Unit pretén renegociar «substancialment» el protocol per a Irlanda del Nord, en vigor des del mes de gener passat, i demana a la Unió Europea una moratòria en la seva aplicació. Al document presentat aquest dimecres, el Govern de Boris Johnson proposa l’eliminació de la majoria dels controls de les mercaderies procedents de la Gran Bretanya amb destinació a territori nord-irlandès, a la frontera comercial al mar d’Irlanda. La proposta, difícilment acceptable per a la UE, pot conduir a una nova confrontació amb Brussel·les, en un moment de tensió també amb Londres a propòsit del futur de Gibraltar després del Brexit.

El principal negociador britànic, David Frost, i el ministre per a Irlanda del Nord, Brandon Lewis, van presentar a les dues cambres del Parlament l’alternativa del Govern britànic al polèmic protocol, que ha afectat nombroses companyies amb inspeccions i tràmits burocràtics abans inexistents. «No podem i no seguirem així», va declarar Frost, que va admetre que caldran canvis «substancials al protocol d’Irlanda del Nord». «No ho negarem», va afegir. En nom de l’executiu, va demanar iniciar les discussions sobre les noves propostes urgentment i mentrestant arribar ràpidament a «l’acord d’una moratòria» del protocol, per proporcionar estabilitat a les empreses i negocis.

La província britànica es manté al mercat únic europeu per a béns, però això implica controls fronterers amb la resta del Regne Unit, una fórmula que ha creat grans tensions econòmiques i polítiques, que ha sigut rebutjada pels unionistes, que ha generat incidents violents i que ha posat en perill l’Acord de Pau de Divendres Sant.

Sense controls

Segons avançava el Financial Times, el Regne Unit busca la inclusió d’una «declaració d’honestedat» (honesty box) segons la qual les empreses indicaran que les seves mercaderies només es vendran i consumiran al territori nord-irlandès. D’aquesta manera quedarien exemptes de controls a la frontera del mar d’Irlanda. La UE considera perillosa aquesta solució perquè amenaçaria la integritat del seu mercat, deixant-lo exposat a l’entrada de béns que no responguin a les seves normes.