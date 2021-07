El subdirector de la Comissió Nacional de Salut xinesa, Zeng Yixin, va rebutjar ahir els plans de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per continuar la investigació de l’origen de la pandèmia de coronavirus. Fa una setmana, l’organització va admetre que la teoria de la fuga d’un laboratori per justificar l’aparició a Wuhan del virus SARS-CoV-2 no s’havia tingut suficientment en compte anterioment.

En una roda de premsa, Zeng es va mostrar sorprès per aquestes declaracions fetes fa una setmana pel director general de l’OMS, Tedris Adhanom Ghebeyesus i les ha qualificat de «sense sentit» i d’«anar contra la ciència».

Descarten la fuga

A Zeng l’acompanyava el director del laboratori nacional de Wuhan, que va afirmar que el seu centre no ha tingut cap fuga des que es va posar en funcionament, segons recollia l’agència Xinhua.

El màxim dirigent de l’OMS va reconèixer que la Xina no va compartir les «dades brutes» dels primers casos detectats a finals de 2019. És per això que va demanar a la Xina que sigui «transparent», «oberta» i que cooperi, sobretot respecte a les dades sobre els primers dies de la pandèmia.

El primer cas de coronavirus va ser detectat a la ciutat xinesa de Wuhan a finals de l’any 2019 i, des d’aleshores, s’han registrat al país 104.362 casos i 4.848 defuncions a causa de la malaltia.

La teoria de la fuga d’un laboratori xinès va ser fortament impulsada per l’administració de l’expresident dels Estats Units Donald Trump, però durant molt temps, descartada pels experts. La Xina considera «arrogant» la decisió de l’OMS mentre autoritats i mitjans de comunicació assenyalen el laboratori americà de Fort Detrick com la font del virus.