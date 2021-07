El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va rebutjar ahir prorrogar sis mesos més la instrucció de la causa en la qual s’investiga si donacions d’empresaris a la «caixa B» del PP, reflectides als «papers de Bárcenas», van ser a canvi d’adjudicacions públiques o altres favors.

El termini de la instrucció acabarà el dijous 29 de juliol, amb la qual cosa no es podran demanar més diligències i només s’admetran les que ja s’hagin acordat i estiguin a l’espera de la seva presentació. Un criteri que comparteix la Fiscalia Anticorrupció, però del que discrepen les acusacions populars i l’Advocacia de l’Estat.

La investigació es va reobrir el 2017 arran que el líder de la Gürtel, Francisco Correa, assegurés al macrojudici a la trama que va cobrar comissions per obres i que d’aquests diners n’hi donava el 2 o el 3% a l’extresorer, per aconseguir obres en ministeris com Foment o Medi Ambient, cosa que Bárcenas va negar rotundament.