La Policia Nacional va detenir a Estepona, Màlaga, un jove de 22 anys acusat de comprometre les xarxes socials del president Joe Biden, l’expresident Barack Obama o el fundador de Microsoft, Bill Gates, i de provocar greus desordres públics als Estats Units. L’FBI, la principal agència d’investigació criminal del Departament de Justícia dels EUA, el buscava per la presumpta intromissió il·legítima a 130 comptes de Twitter, però també se li atribueixen delictes de ciberamenaces, ciberextorsió i ciberassetjament.

La investigació va arrancar a Espanya l’abril de l’any passat, quan la Policia Nacional va detectar un grup de ciberdelinqüents dedicats a cometre estafes a la xarxa, pels quals també s’havia interessat l’FBI. No obstant això, l’agregadoria d’aquesta institució a Madrid va informar els investiadors espanyols que a aquest grup hi estaria vinculat un ciutadà d’origen britànic resident a Marbella que els interessava localitzar per presumptament haver compromès els comptes de Twitter i altres xarxes socials de diverses personalitats estatunidenques.

Tanmateix, les autoritats dels EUA també l’acusen de dos delictes contra l’ordre públic a través del swatting, una modalitat delictiva que consisteix a enganyar els serveis d’emergència donant falsos avisos d’incidents greus als habitatges de les víctimes per provocar una resposta ràpida i intervenció de les unitats d’elit de la policia nord-americana (SWAT). «S’utilitza generalment com a venjança i ha causat nombroses víctimes mortals als Estats Units, ja que posa en perill les víctimes, els policies i la comunitat en general, allunyant els serveis d’emergències d’incidents reals», explicaven.

Després de diverses gestions policials, els agents van detectar el domicili de l’investigat, situat en una urbanització del municipi malagueny d’Estepona. El dispositiu per a la seva detenció va ser culminat dimecres passat per la Policia Nacionals amb la participació de dos agents de l’Oficina de l’FBI a San Francisco i un de la seva agregadoria a Espanya. Els investigadors van intervenir dos ordinadors i un telèfon mòbil pel seu posterior estudi, ja que l’anàlisi en calent no va permetre obtenir informació rellevant.