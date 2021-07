Pedro Sánchez intenta moure’s en un difícil equilibri respecte a Cuba. D’una banda, exigeix reformes a l’illa i mostra el seu rebuig a la repressió de les protestes. De l’altra, refusa anomenar «dictadura» el règim, com el PP li exigeix constantment. Fins ara, el president s’ha situat en aquests paràmetres. Però aquest dijous, des de Los Angeles i en el marc de la seva gira econòmica pels Estats Units, també va mostrar que no comparteix al cent per cent la política de Washington respecte a l’Havana. En concret, sobre l’embargament dels EUA sobre Cuba, que pesa des de fa gairebé 60 anys.

El president va criticar el bloqueig en una entrevista a la cadena CNN en espanyol. Just el dia en què l’Administració de Joe Biden va intensificar la pressió sobre l’Havana: el Departament del Tresor va anunciar aquest dijous la imposició de sancions contra el ministre de Defensa, Álvaro López Miera, i a la unitat militar coneguda com a «boines negres» per la repressió de les més grans mobilitzacions viscudes contra el castrisme des dels anys noranta. Sánchez va manifestar el seu «respecte absolut» als càstigs imposats pel Govern demòcrata: «No tinc res a dir-hi», es tracta d’una «qüestió interna de la política nord-americana».

Ara bé, la posició del Govern i de la UE, va dir, és «ben coneguda». El seu executiu, va recordar, ha requerit a l’Havana que emprengui les «transformacions» i «reformes que es necessiten» perquè els cubans, «puguin, ells sols, sense ingerències de ningú, trobar el seu camí per poder disfrutar dels drets i llibertats» dels quals Espanya disfruta «des de fa moltíssims anys». Des de la Transició. Sánchez estava dient, sense utilitzar la paraula, que Cuba és una dictadura.

El cap de l’executiu va insistir que per poder fer una «anàlisi absolutament global» del que està passant a l’illa cal tenir en compte diversos factors. Un, que la covid l’«està castigant molt durament» i per això es necessita «solidaritat» de la comunitat internacional amb Cuba i amb altres parts de Llatinoamèrica. El Govern considera clau, en aquest sentit, la donació de dosis de vacunes per protegir la població del continent. Espanya ja té compromesa la donació de 7,5 milions de dosis a través del mecanisme Covax. Dos, la fuetada del coronavirus «té una translació en un sector fonamental, el turístic», «encara més com a conseqüència de l’embargament» dels EUA sobre Cuba, va dir.