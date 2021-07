El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat que no troba "cap voluntat" en el PP per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i ha assegurat que no trucarà al líder popular, Pablo Casado, per desbloquejar la situació. "És un bloqueig que no té sentit i és absolutament inèdit. I per això sempre demanaré al PP que compleixi amb la Constitució i permeti la renovació d'un òrgan fonamental", ha assenyalat Sánchez des de la seu d'HP a Silicon Valley (Califòrnia), en la cloenda del seu viatge pels Estats Units. "I només passa amb el CGPJ, sinó també amb d'altres organismes com el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes o el Defensor del Poble", ha recordat el president espanyol.

"Si em pregunta quina mesura prendré: simplement recordar, recordar i recordar a l'oposició que han de complir amb la Constitució espanyola", ha insistit Sánchez. "I si estem obligats sempre a complir amb la Carta Magna, en aquests temps de pandèmia encara més perquè l'important és reforçar les institucions pel correcte funcionament de la nostra democràcia", ha reblat el president espanyol, que ha reclamat al PP que assumeixi d'una vegada "el resultat electoral". "Cal que sigui conscient que està en minoria parlamentària i això no ha de significar que es bloquegi la renovació dels òrgans constitucionals", ha reflexionat en veu alta Sánchez. El president espanyol també ha volgut respondre a les crítiques de Casado, que havia titllat de "vergonyós" el seu periple pels Estats Units, després de no ser rebut pel president Biden i no aconseguir cap gran inversió. "Jo crec que cal fer una reflexió. Estem venint als Estats Units a parlar bé d'Espanya i a situar-la en el radar de les grans corporacions digitals i energètiques i dels fons d'inversió", ha apuntat Sánchez. "I, per tant, els partits polítics i singularment l'oposició ha de decidir en quin costat està: al costat de la recuperació i de parlar bé d'Espanya per atraure més inversions i empreses internacionals o del costat de la crispació i la confrontació", ha etzibat el president espanyol.