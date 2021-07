L’Audiència de València va revocar la sentència dictada per una jutgessa del Penal, que el 19 d’octubre passat declarava nul un matrimoni entre un home i una dona i l’obligava a ell a indemnitzar-la amb 3.000 euros per suposadament haver-li ocultat la seva condició d’homosexual abans del matrimoni. La decisió va generar una onada de rebuig perquè posava sobre la taula el precepte legal que recull el Codi Civil i que permet anul·lar un matrimoni per aquest fet. Però no en qualsevol cas.

I aquesta és una de les claus de la revocació de la decisió que fa ara l’Audiència Provincial. La dona i l’home van conviure dos anys sent parella, es van casar per l’Església, es van divorciar per iniciativa d’ella tres anys més tard i van mantenir una bona relació d’amistat al llarg de cinc anys més. El tribunal recorda a la demandant que el sol fet que l’home hagués tingut relacions de caràter homosexual abans, durant i després del matrimoni no és suficient per invocar aquest article del Codi Civil.

Bàsicament, perquè la circumstància que s’oculti abans de la boda i sobre la qual sustentarà la nul·litat -entre les quals sí que es recull l’homosexualitat, igual que l’esterilitat o la malaltia mental, per citar-ne algunes- ha de ser «essencial» i d’«entitat tan important» com perquè no es desenvolupin com era d’esperar les obligacions i expectatives matrimonials, i l’altre cònjuge pugui al·legar engany o ocultació.

És més, aquest matrimoni es va desenvolupar amb tanta normalitat que la dona no va saber de l’orientació sexual del seu exmarit fins que aquest no li ho va explicar, quatre anys després del divorci i en el context d’aquesta bona relació que continuaven mantenint.

A més, la dona va acudir als tribunals només després que, tres anys més tard d’aquesta confessió, s’assabentés en un sopar d’amics en què els dos hi eren presents, que el seu exmarit havia tingut relacions amb un home abans del casament, durant la vida de casats i després del divorci.

«Insuficiència provatòria»

Aquí ve la clau de la revocació: aquest home va declarar al judici, però el tribunal observa «animositat i contradiccions» en el seu testimoni, que van portar a la jutgessa d’instància a preguntar-li durant el judici «què és el que el porta aquí» i si «el movia el despit envers alguna de les parts». Així doncs, la sala considera que aquest testimoni «no reuneix les condicions de veracitat i coherència», per la qual cosa estima el recurs del demandat, defensat pel lletrat Javier Molpeceres, «per insuficiència provatòria».

La sentència recorda que en cas de pèrdua de «affectio maritalis», l’ordenament jurídic disposa dels remeis de «separació i divorci», sense necessitat d’anar a buscar la nul·litat. I afegeix un punt de vista novedós ja que planteja que, atès que l’homosexualitat continua podent-se al·legar com a causa de nul·litat, sempre i quan s’ocultés abans de la celebració del casament i tingués aquest caràcter invalidat per la seva afectació essencial al projecte matrimonial, també s’haurà de poder esgrimir l’heterosexualitat per anul·lar un contracte matrimonial quan es doni, en aquests mateixos termes invalidants, en un dels cònjuges d’un matrimoni de persones del mateix sexe. En altres paraules, que l’heterosexualitat hauria de figurar com a causa de nul·litat al Codi Civil des de l’aprovació del matrimoni homosexual al juliol de 2005.