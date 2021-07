El desbordament del riu Weihe, a la província central xinesa de Henan, a conseqüència de les fortes pluges que castiguen la regió en els últims dies, ha provocat l’evacuació de diversos milers de persones els municipis de les quals van quedar negats.

La premsa local informa que les evacuacions van tenir lloc divendres a la matinada (hora GMT +8) i que els equips d’emergència estan mirant de reforçar els cursos amb pedres i graveta per contenir les inundacions en aquesta zona, pròxima a la localitat de Hebi.

Fins al primer pis

Aquest municipi, ubicat en una àrea muntanyosa, va registrar el rècord de precipitacions en 24 hores a la província de Henan, on les inundacions han deixat almenys 33 morts i 8 desapareguts des de dimarts.

Així, Hebi va computar 675,5 mil·límetres d’aigua de pluja entre dimecres i dijous, i en algunes demarcacions –assegura la premsa local– l’aigua va arribar al primer pis d’alguns edificis.

Al pròxim districte de Muye, 9.000 persones van ser evacuades, mentre que els equips de rescat treballen per aconseguir l’evacuació de 19.000 més.

Mentrestant, a la veïna Niuchang, a la vora del riu Groc, les premsa estatal mostra imatges d’un pont modular flotant acoblat durant la matinada que va permetre el desallotjament d’un miler de vilatans.

Per la seva banda, a Zhengzhou, capital de la província de Henan i que es va veure durament afectada per les pluges torrencials des de dimarts passat, es continua reprenent la normalitat, i per exemple el trànsit aeri continua recuperant-se.