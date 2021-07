Milers de persones van sortir ahir al carrer a França per protestar contra les noves mesures anunciades pel Govern de president, Emmanuel Macron, contra la pandèmia. Les marxes, que van tenir lloc en les principals ciutats de país, com París, Marsella, Lió, Montpeller, Nantes i Rennes, entre d’altres, van ser convocades després que l’Executiu imposés la vacunació de tots els treballadors sanitaris i l’ús d’un certificat sanitari per a la realització de determinades activitats.

La policia estima que més de 100.000 persones es van sumar a les manifestacions malgrat el risc que suposa de contagiar-se. A París, la capital, es van registrar enfrontaments amb les forces de seguretat, cosa que va portar els agents a fer ús de gasos lacrimògens contra els manifestants en diversos punts de la ciutat.

La mesura va ser sotmesa divendres a votació al Parlament, on va comptar amb el suport de 117 diputats -davant altres 86 que van votar en contra-. Tal com indica la norma, caldrà demostrar la vacunació per a acudir a bars i restaurants. La mesura vol incentivar la vacunació entre la població de França, un dels països d’Europa on més ciutadans es mostren reticents a posar-se-la.