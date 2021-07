Almenys 72 persones han mort per les esllavissades de terra que han provocat les pluges torrencials del monsó a l’oest de l’Índia, segons van informar ahir les autoritats. A més, hi ha desenes de persones desaparegudes. Han estat tres les esllavissades de terra que van afectar dijous el districte de Raigad, a l’estat de Maharashtra, com va assenyalat un responsable local a l’AFP.

La marina i la força aèria s’han unit per ajudar les milers de persones afectades per les inundacions. Però la magnitud dels danys, sobretot les esllavissades de terra que van tallar diverses carreteres, com l’autopista entre Bombai i Goa, estan dificultant les tasques de rescat. La pujada del nivell de les aigües ha obligat les autoritats a utilitzar helicòpters i fer una crida als ciutadans atrapats a esperar el rescat sobre les teulades.

Segons les autoritats, els equips treballen sense descans i esperen trobar més víctimes mortals entre els desapareguts.