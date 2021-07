El president del PP, Pablo Casado, va carregar ahir contra la unitat de llengua als Països Catalans: «Vosaltres no parleu català, parleu mallorquí, parleu menorquí, parleu eivissenc i parleu formenterenc», va dir en la cloenda del 16è Congrés del PP a les Illes Balears. «Aquesta vostra cultura no és un apèndix de ningú. No sou part de no sé quins Països Catalans, sou les grans Illes Balears admirades a tot el món», i va continuar entre els aplaudiments de la militància, «a qui se li ocorre dir que les Balears són part de no sé quins Països Catalans?, Que no han visitat aquests pobles? Que no han vist aquestes pedres? Que no han escoltat aquesta llengua?», va etzibar Casado.

A més, el líder del PP va retreure a Pedro Sánchez que defensi el castellà a Califòrnia o Dakota «i no ho faci a Mallorca, Tarragona o Biscaia», i, a més, va qualificar la gira del president als EUA de «vergonyosa i amb una agenda que no arriba ni a la de secretari d’Estat», que semblava més aviat que Sánchez hagués anat «a fer turisme» als Estats Units i va comparar-lo irònicament amb Superman: «Fa una cimera en 20 segons, es passa tot el dia volant i, quan parla, sembla que sigui d’un altre planeta».

En paral·lel, Casado també va criticar que Pedro Sánchez els acusi de «no complir amb la Constitució» amb la renovació del Consell General del Poder Judicial. «Qui està bloquejant aquí? Nosaltres, el partit que defensa el que diu Europa i la Carta Magna, o el que ataca el Tribunal Constitucional, el Suprem i el Tribunal de Comptes, i que insulta els jutges per portar-li la contrària?, va preguntar retòricament.