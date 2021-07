El cas Nóos, que va asseure a la banqueta als ducs de Palma, va ser el primer gran escàndol que va esquitxar la monarquia espanyola. «El debat era si la Infanta Cristina tenia coneixement de les activitats d’Iñaki Urdangarin, igual que avui és important saber si Felip VI sabia el que presumptament feia el seu pare, el Rei emèrit», destaca Gerardo Pisarello, que explica les claus del seu llibre i analitza la situació política actual.

Vostè diu al seu llibre que «Espanya mai ha tingut una monarquia parlamentària». Com ho explica?

Bàsicament, els Borbons sobretot han estat una dinastia molt reticent als controls parlamentaris, a la transparència. És una dinastia molt mal educada en termes constitucionals ja des Ferran VII, passant per Isabel II o Joan Carles I, evidentment. Estem constatant que tenim una monarquia que ha actuat fora de les seves funcions, i ha comès actes obertament il·lícits que no tenien res a veure amb la seva funció constitucional, i si comparem l’espanyola amb la britànica o la noruega, que han tingut revolucions molt importants, aquestes últimes van ser molt més parlamentàries.

Una altra de les afirmacions de la seva publicació és que la monarquia espanyola està en un punt de no retorn. Per què?

El joancarlisme està molt tocat. N’hi ha una part important que ni tan sols creu en la presumpció d’innocència del Rei emèrit, ja que la mateixa Casa Reial el març de l’any 2020 va reconèixer la implicació del monarca en casos greus de corrupció. La monarquia en general, en el món actual, és una forma política que no té futur. Per a les joves generacions és incomprensible que algú sigui cap d’Estat per ser fill d’algú. És com si algú t’oferís tractar-te d’un mal de queixal dient que el seu pare era dentista. A més, la monarquia borbònica apareix molt vinculada a diversos casos de corrupció i a el franquisme, una dictadura que ni Felip VI ni Joan Carles I han condemnat, i aquest és realment el gran problema..

Però monarquies com la britànica sí que es distingirien de l’espanyola si ens centrem en aquests dos problemes.

Evidentment. En el cas britànic, tenia la imatge que estava plenament consolidada, però fent el llibre vaig descobrir que ha estat utilitzant durant dècades una prerrogativa que li permetia parar lleis que intentessin fer pública la seva situació patrimonial. També, recentment hi ha hagut fortes crítiques pel racisme expressat dins de la monarquia. No és casual que en el segle XXI hi hagi un 8% de monarquies a tot el món quan en el segle XVIII era la tendència majoritària.

El cas Nóos, protagonitzat pels qui van ser ducs de Palma, va ser el primer gran escàndol de la Família Reial. Amb Mallorca va començar tot?

Totalment. El gran debat en els casos de corrupció d’Urdangarin era si la infanta Cristina en tenia coneixement, i ara estem en el mateix. Estan sortint a la llum moltes actuacions de corrupció, i la pregunta és si Felip VI en tenia coneixement.

No obstant això, es necessiten àmplies majories al Congrés, que avui semblen impossibles, per canviar la forma d’Estat. Quan dibuixa vostè l’horitzó republicà?

És molt difícil de saber. Històricament la caiguda de les monarquies es va produir quan els seus abusos van resultar insuportables per a la majoria de la ciutadania. A Espanya, ha estat la mateixa monarquia la que ha precipitat la seva caiguda. Ara es nota molt que hi ha un esforç per, primer, que Joan Carles I no s’assegui ni davant els tribunals ni en una comissió d'investigació de Congrés, i en segon lloc es vol separar la sort de Felip VI de la del seu pare. Però hi ha alguna cosa que no funciona, perquè mai la monarquia havia tingut tanta crítica al Congrés i de vegades fins i tot tinc la impressió que hi ha una part dels monàrquics que donen per amortitzat a Felipe i aposten per Elionor.

Entrant en el paper del PSOE, tot i que molts dels seus membres es proclamen republicans, després al Congrés fins i tot impedeixen comissions d’investigació al Rei emèrit.

El PSOE té un problema, una doble ànima. Moltes bases del partit són obertament republicanes, i s'escandalitzen davant la corrupció de la monarquia. Però crec que hi ha una part del PSOE que creu que la seva supervivència política depèn d'una protecció de la monarquia, i per això no van més enllà.

Interessos electoralistes, llavors.

Més que electoralistes, pensen que si no tenen la protecció de la monarquia, podria acabar en mans de l’extrema dreta, i impedir així que es mantingui un govern com el d’ara. Però estic convençut que si es continuen publicant nous escàndols, i que podrien implicar Felip VI, serà més difícil que el PSOE pugui tancar els ulls davant d’aquesta realitat.

Quines passes us heu marcat des d’ECP i UP per avançar cap a la República que proposeu?

Hem demostrat que un projecte republicà democràtic és més que la desaparició de la monarquia, ja que implica una gestió dels afers públics, una defensa de la res publica -educació, sanitat, habitatge públic...-. El nostre repte és evitar que es produeixi un tancament en fals dels actes de corrupció de la monarquia, però alhora mostrar a la societat que només un projecte republicà democràtic és un projecte a l'alçada dels grans reptes de futur del segle XXI.

No obstant això, en ocasions líders del seu partit han fet declaracions favorables sobre dirigents de països considerats no democràtics, com Cuba o Veneçuela.

Els drets humans s’han de respectar sigui on sigui, i a Cuba fan falta molts canvis des del punt de vista social o econòmic. Aquests canvis democràtics no vindran de la mà de forces polítiques que s’han negat a reconèixer vulneracions de drets humans molt més flagrants en països com Colòmbia o Aràbia Saudita. Estem en la posició europea de voler una sortida dialogada del conflicte.

Després de l’àmplia remodelació del PSOE al Govern, per què UP ha decidit mantenir als seus cinc ministres?

Nosaltres venim d’un canvi molt recent. A partir de l’entrada de Pablo Iglesias com a cap de llista de Madrid s’ha produït una reconfiguració de l’espai amb noves figures i nous lideratges com Yolanda Díaz o Ione Belarra. Em sembla que fins i tot això ha forçat al PSOE a fer una renovació en una clau molt semblant, renovant el paper de les dones.