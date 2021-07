Els assessors del Govern en memòria històrica calculen que queden entre 20.000 i 25.000 cossos «rescatables» de republicans assassinats i llançats a fosses comunes durant la Guerra Civil i la postguerra. Aquestes restes són les que es poden rastrejar i que, en principi, són recuperables. Una altra cosa és la possibilitat científica de filiar-los una vegada trobats i, fins i tot, la possibilitat legal d’exhumar-los.

Dels 114.000 desapareguts (la majoria, inhumats en fosses i pous) que s’estimaven el 2007 -any en què governava el socialista José Luis Rodríguez Zapatero i es va aprovar la primera llei de memòria històrica-, el càlcul actual resta 9.000 ja recuperats des de 2000 i prop de 15.000 que són al Valle de los Caídos. Un gran nombre, excepte els 25.000 rescatables, està a parador desconegut, el seu enterrament ha estat destruït o van ser llançats al mar. Aquests 25.000 són l’objectiu d’un nou impuls que l’Executiu, a través de la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica, ha decidit recuperar les restes dels represaliats pel franquisme.

Al mateix temps que, aquesta setmana, presentava per al seu enviament a les Corts la nova llei de memòria democràtica, el Ministeri de la Presidència ha posat en marxa un pla quadriennal de fosses que en el seu primer any supera en actuacions les del pla de xoc desplegat el 2020. Així, a les 114 tombes col·lectives l’obertura de les quals està en marxa des de llavors s’afegeixen aquest any 189. En total són 303 en els quals l’Estat intervé amb subvenció. Amb Zapatero, l’última legislatura on es van impulsar exhumacions, es van fer menys de 180 excavacions en sis anys, segons fonts governamentals.

Madrid i Múrcia, a la cua

Només dos governs autonòmics no han demanat encara finançament per a projectes d’exhumació de fosses comunes: Madrid i Múrcia. A totes dues comunitats les caracteritza la influència de Vox en institucions clau. Hi ha una tercera, Andalusia, que fins i tot compartint aquest factor polític (el seu Executiu està format per PP i Cs, amb suport de la formació d’extrema dreta), sí que ha demanat ajuda estatal; en total, per a sis projectes.

La reticència de Vox a l’exhumació en fosses comunes no és tan frontal com la seva oposició al relat polític. Preguntat per la nova llei de memòria democràtica el passat 20 de juliol, el portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, la va deplorar, però es va mostrar partidari que «tots els espanyols, amb independència del bàndol en què van lluitar els seus avis, puguin obrir i recuperar les fosses en què hi hagi les restes mortals dels seus avantpassats».

Aquest pla d’ajudes aporta diners públics per primera vegada des que el Govern de Mariano Rajoy va tancar l’aixeta el 2012. Les subvencions s’emporten el 60% dels 11,35 milions d’euros del pressupost de la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica.

Restes al Valle de los Caídos

El departament que encapçala Fernando Martínez ja ha gastat 1MEUR en ajudes per a ajuntaments i dedicarà enguany altres tres milions a subvencions destinades a 15 autonomies. Una altra gran partida, de 665.000€, està destinada a ajudar a les fins al moment 65 famílies que han reclamat recuperar als seus avantpassats traslladats al Valle de los Caídos. Així mateix, Presidència té compromesos 400.000€ per la recerca de fosses comunes als cementiris de Sant Rafael i La Salut de Còrdova.

Entre els llocs de concentració de fosses que l’Estat ajuda a obrir, pocs hi ha com la província de Còrdova, amb 11 municipis en els quals hi haurà exhumacions, rastrejos, testimoniatges o anàlisis de restes. Còrdova és un territori paradigmàtic de la memòria: només en un radi de 75 quilòmetres al sud de la capital s’acumulen excavacions previstes a Cabra, Monturque, Castro del Riu, Aguilar de la Frontera, Puente Genil, La Carlota i Hornachuelos. Els 11 projectes per als quals associacions i ajuntaments han demanat ajuda són el gruix dels 60 que subvenciona el Govern a Andalusia.

Entre els projectes andalusos, està el de Pic Reixa (105.000€), una fossa al cementiri de Sant Ferran de Sevilla amb 1.103 cossos de represaliats. A gairebé tots els van llevar la vida en tàpies i cunetes durant les primeres setmanes de la contesa.

A Catalunya, tres ajuntaments barcelonins han demanat suport: Polinyà -on es recullen testimoniatges de la repressió-, Torelló i Terrassa, on el ministeri preveu «recerca i prospecció». A la capital del Vallès Occidental han anat a parar 3.000 € per a estudiar les fosses de la ciutat, de les quals el 1958 el franquisme es va emportar cadàvers cap al Valle de los Caídos.