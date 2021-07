El ple de Figueres ha aprovat inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el document que fixa les bases del creixement i el desenvolupament de la ciutat fins al 2040. Aquest punt de l'ordre del dia ha rebut els tretze vots a favor de l'equip de govern, dels dos regidors de Cs a l'oposició i d'un representant de Junts per Figueres perquè la resta del grup s'ha abstingut. Tots els grups han coincidit a destacar que comptar amb un nou POUM és prioritari per a la ciutat perquè el planejament actual data del 1983 i està "obsolet". Tot i això, l'oposició ha reclamat més "valentia" a l'equip de govern per defensar, davant del ministeri, l'estació intermodal i la supressió del pas de trens pel mig de la ciutat.

Llum verda, almenys inicial, al nou POUM de Figueres. El ple d'aquest dilluns ha aprovat el planejament que, un cop superats tots els tràmits administratius, superarà el que hi ha actualment en vigor i que data del 1983. Tots els grups amb representació al ple han remarcat que aquesta eina urbanística és imprescindible per fixar les bases de la ciutat des d'ara i fins al 2040 i també han insistit que el pla vigent ha quedat antiquat i no satisfà les necessitats de Figueres. A l'inici del ple, el regidor d'Urbanisme ha desgranat els grans eixos del POUM, tant en relació a creixement previst (posant el focus en la construcció d'habitatges unifamiliars) com en aspectes conflictius com la mobilitat o les infraestructures.

De fet, el futur del tren ha centrat bona part del debat. L'equip de govern ja va anunciar que el POUM contempla el bypass ferroviari aprovat pel Ministeri de Foment i que preveu una única estació intermodal i el bypass ferroviari. El projecte, però, està lluny de ser una realitat per això l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, que el planejament també inclou l'opció de suprimir les vies del tren al centre si s'acaben mantenint les dues estacions.

Tant els regidors de Junts per Figueres que han intervingut al ple, Jordi Masquef i Carles Arbolí, com el portaveu de Cs, Héctor Amelló, han lamentat que l'equip de govern no hagi aprofitat la redacció del nou pla urbanístic per fer pressió i reclamar que l'estació intermodal sigui una realitat. Remarquen que el tren pel centre, amb els passos a nivell, són una "bretxa" i una "fractura" que hipoteca el desenvolupament de Figueres i sostenen que tots els grups han d'anar a la una per aconseguir que sigui una realitat. En aquest sentit, han acusat el govern municipal de manca de "valentia" o d'haver impulsat un POUM "tebi".

Lladó ha sortit al pas de les crítiques i ha assegurat que en cap cas hi ha hagut falta de valentia sinó que han elaborat el POUM sent "realistes" i tenint en compte que la ciutat "no pot estar 50 anys més" amb el passos a nivell. L'alcaldessa ha remarcat que el missatge que llança el POUM és que Figueres prioritza eliminar aquesta "cicatriu" que suposen les vies, apostant per un "mentrestant" amb els passos a nivell soterrats o semisoterrats".

El POUM s'ha aprovat amb tretze vots a favor. Són els de l'equip de govern, els dels regidors de Cs i el d'un dels representants de Junts per Figueres. Masquef ha exposat al ple que el seu grup apostava per l'abstenció però han decidit cedir un vot al govern municipal perquè una regidora no ha pogut assistir al ple per covid-19 i així garantien la majoria absoluta. No hauria fet falta perquè finalment Cs també hi ha votat a favor i "convençuts".Altres eixos que han centrat el debat ha estat la necessitat de crear espais verds i esponjar la ciutat, sobretot en alguns barris, i assegurar que s'acaben de completar les rondes com a enllaç viari. Un cop feta l'aprovació inicial, el POUM se sotmetrà a exposició pública.